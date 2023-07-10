藍白提「重啟服貿」引議！林飛帆：十年前爛題目還出現在2023年

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從澳洲的紅酒、龍蝦，對台灣農產品的無理限制，再到對歐洲以其經濟力脅迫歐洲各國在政治上不得支持台灣，世界各國都深有所感。同時，更關鍵的，中國經濟情勢持續下滑，特別是，中國青年的失業率正以「非常嚴峻的速度」持續攀升。
根據最新的「保守估計」，今年五月份，中國青年人口16-24歲的失業率已達20.8％，換算近600萬年輕人現正失業中，而2022年OECD國家的青年人口平均失業率是12.8%，而國際社會也希望台灣繼續降低對中經濟依賴的政策。
林飛帆說，這正是為什麼民進黨2016年上任後，積極佈局「新南向政策」，並積極強化台美經貿合作，也在最近成功簽署「台美21世紀貿易倡議」的原因。這些都是漸進式、穩健的，佈局台灣對外經貿，更健康的環境。
至於「為何還有318到底是要『反服貿』，還是『反黑箱』的爭論？」林飛帆說明，這個命題，本身就是柯文哲刻意設定的框架。柯文哲此刻喊重啟服貿的用意，除了趁國民黨總統參選人侯友宜民調積弱不振時，攫取深藍支持，抓住那些當初支持馬英九的鐵藍，第二個更重要的目的，就是試圖將九年前「318反服貿運動」的支持力量分化成「反黑箱派」與「反服貿派」，並且要操作，讓兩者對立起來。
林飛帆也大膽預期，接下來柯文哲要把「反黑箱」標誌為「堅守程序正義」，然後把「反服貿」本身標誌為意識形態掛帥的逢中必反。趁著318運動九年過去，20歲世代對此事印象不深下，再向年輕世代吹一股「堅守程序正義，反對意識形態掛帥」的形象。