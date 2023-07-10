7-11特大杯美式買1送1！巨無霸咖啡今開賣　全家9元多1杯

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7-ELEVEN今（10）重磅開賣巨無霸杯冰咖啡，超大容量是900ml，若是和民眾最常買的大杯（約480ml）價格相比，可看到巨無霸杯相對划算，尤其拿鐵價差最大，不過全台6700間門市共限量65萬杯，售完為止。
▪巨無霸杯拿鐵89元，平均1元有10.1毫升
▪大杯拿鐵55元，平均1元有8.7毫升
▪巨無霸杯美式79元，平均1元有11.4毫升
▪大杯美式45元，平均1元有10.7毫升
🟡7-11「全鄉全店 全天服務」優惠整理
📍門市｜限7月12日至7月16日
▪特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
▪大杯卡布奇諾買1送1，5折（原價55元、特價28元）
▪大杯精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）
▪黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）
▪優格好多青茶第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）
📍APP｜即起至7月16日
▪濃萃美式買11送11，5折（原價50元、特價25元）
每日限量1.5萬組，當天售完翌日凌晨0時重新補貨
▪濃萃拿鐵買11送7，6.1折（原價60元、特價37元）
▪黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶18杯711元，6.6折（原價60元、特價40元）
▪純奶茶／純奶青任選22杯711元，折（原價50元、特價32元）
▪大杯精品美式／大杯精品拿鐵10杯711元，折（原價100、110元、特價71元）
🟡全家：周一單品日、會員好茶日
📍APP｜限7月10日
▪大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
▪大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
▪私品茶55元系列買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
▪私品茶65元系列買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）