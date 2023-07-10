特企／《鹹魚之王》預登首周傳捷報！官方搶先釋出遊戲特色介紹

四大系統玩法多元 放置掛機摸魚偷閒
《鹹魚之王》雖然是一款簡單上手的放置手游，但遊戲內豐富的系統玩法絕對不會讓玩家失望。首先是最能體驗放置手遊魅力的主線關卡，開局後玩家隨即化身主人公「阿鹹」，帶領著鹹兵鹹將一路跟著主線劇情層層推進，在戰勝關卡BOSS後，便可以獲取大量的寶箱收益，畢竟《鹹魚之王》不求眼明手快，只求輕鬆愉快，簡單爽玩就能推進關卡，給足玩家滿滿的成就感！
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第三，擁有創新的武將圖鑑系統，在玩家蒐集到鹹將後，可通過武將升星的模式，提升隊伍整體戰力，尤其累積一定數量的星星後，即可再解鎖豐厚的階段式獎勵。另外玩家也可透過蒐集不同流派的武將，來享受策略佈局對戰組合的樂趣，一舉數得的武將系統，保證讓人欲罷不能！
最後就是多元的競技玩法啦，當玩家通關越多主線任務，就能逐步體驗「鹹將塔」、「BOSS戰」、「俱樂部競技」、「鹽場爭霸賽」等多種特色系統，別再說放置遊戲千篇一律，那一定是你還沒體驗過鹹魚魅力啦！
預登領取台港澳限定獎勵 再抽iPhone 14 Pro
《鹹魚之王》雙平台事前預約活動持續進行中，英雄角色外觀「落葉飛花-黃月英」僅限台港澳地區獨家發送，現在參與官方的預登活動，還有機會抱走Switch、PS5、iPhone 14 Pro等多樣豐富豪禮！預約活動倒數最後2周，已經完成註冊的鹹友，歡迎好康逗相報，呼朋引伴共襄盛舉；尚未完成預約的鹹友們，記得把握時間完成登錄呦！更多遊戲畫面和玩法將陸續釋出，請密切鎖定《鹹魚之王》官方FB粉絲專頁，隨時掌握第一手獨家消息！
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