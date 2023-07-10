曾3度約碰面！韓國瑜有事臨時取消 侯友宜：很樂意常見面溝通
國民黨總統參選人侯友宜昨於活動致詞上認幫忙不夠，對4年前正在拚選舉的前高雄市長韓國瑜道歉，而韓國瑜則回應，愛與包容是他不變的信念。侯友宜今（10）日受訪再被問及，是否與韓取得聯繫？他說，這段期間約韓3次見面，但因韓臨時有事無法見，但他很樂意經常溝通與見面。
記者翁子竣／台北報導
侯友宜昨出席新北市土城區宜蘭同鄉會，替立委參選人林金結站台。侯他於活動致詞時表示，他在林金結當初競選立委時，包括在拚選總統的韓國瑜，「我也幫忙不夠，歹勢讓他們兩個人落選」，這些他都誠心檢討，韓國瑜晚間則回應，「愛與包容，是我不變的信念，大家一起加油。」
是否已與韓國瑜取得連線？侯友宜今受訪說，上次去黃復興黨部機會，他已當面跟韓國瑜說「歹勢」，這段時間也多次用電話跟韓聊聊，也透過朋友關心，至少有3次要跟韓國瑜約見面，但韓臨時有事無法見到面。
侯友宜強調，這是真心的事實話，他非常樂意跟韓國瑜經常溝通見面，面對2024選戰他們有守護中華民國責任。
至於傳醞釀獨立參選的鴻海創辦人郭台銘，昨於臉書發文稱自己是板橋孩子，被解讀為有競爭本土藍選票意味。侯友宜說，在台灣這塊地的所有人，大部分都有共同成長背景與生活環境，是共同語言與文化，面對問題互相面對一起解決。
此外，支持郭台銘的中常委們今中午聚餐，引發揣測恐讓換侯危機上演。侯友宜表示，面對2024總統選舉，大家要團結一致重返執政，讓民進黨下架，這是他們的決心。