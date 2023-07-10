MixerBox開外掛加入ChatMap成「AI導遊」 出遊地址、評分一次看
MixerBox開外掛沒有極限！除了率先導入中文化ChatGPT到《MixerBox ChatAI》App之外，還整合Siri、天氣、新聞功能於平台上，不止如此，MixerBox再發威，今（10）日公布將把ChatGPT 地圖導入到MixerBox ChatAI，舉例來說，只要在該App上的「ChatAI」選項中輸入「花蓮親子二日遊」，就會提供多處景點，其中還包含地址和Google評分，成為AI導遊。
記者周淑萍/綜合報導
全球累積下載次數突破 3 億次的 AI Super-Apps 平台 MixerBox，目前累計已釋出超過 10 款 ChatGPT 外掛，包含 MixerBox WebSearchG、可以詢問全球即時天氣預報的 MixerBox Weather 等 10 多款 ChatGPT 外掛，讓MixerBox 穩居 ChatGPT 平台上外掛數量最大的開發者，目前持續進化。MixerBox今（10）日宣布將導入「ChatGPT Plugin Store」內的「ChatGPT 地圖」到自家的MixerBox平台上，成為全世界第一款 ChatGPT 地圖外掛平台。
MixerBox ChatMap 是 ChatGPT 平台上第1款針對真實世界地圖資訊所設計的外掛，也是世界首創的地圖 AI 對話機器人，不需要 ChatGPT Plus 訂閱用戶，只下載或更新《MixerBox ChatAI》App就能免費體驗相同的創新。可以根據用戶指令快速讀取與摘要Google地圖訊息，相較於傳統的地圖 App，MixerBox ChatMap讓用戶可以更直覺、只需以自然日常對話的方式，直接與地圖「聊天」就能取得資訊。
《NOWnews今日新聞》實際在第一時間更新體驗，使用路徑為點開《MixerBox ChatAI》App後，在下方功能列點選「ChatAI」，後再點選「地圖」，簡單輸入「花蓮親子二日遊」，App就自動導出Google評分較高的景點，同時簡單介紹，並附上「詳細資訊」，針對有興趣的景點直接點擊就可以進到Google地圖內查看更多的資訊，相當方便！