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地球發燒了！全球氣溫屢創新高　專家：也該檢視「軍事碳排量」

▲近期全球均溫屢創新高，也讓人對於地球環境惡化的不可逆感到憂心，並關心全球碳排數據的真實性。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲近期全球均溫屢創新高，也讓人對於地球環境惡化的不可逆感到憂心，並關心全球碳排數據的真實性。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

近期全球均溫屢創新高，也讓人對於地球環境惡化的不可逆感到憂心；隨著地球越來越熱，科學家和環保組織正在加強對聯合國的施壓，希望公開真實的全球軍事碳排量，並終止對「部分氣候污染源」的長期豁免。

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根據《路透社》報導，2022年的數據顯示，在全球最大的燃料消耗國裡，軍隊排放量就佔全球溫室氣體排放量的5.5%；然而，國防軍事部隊基本不受國際氣候協議或削減碳排放法案約束，而且有些國家給的相關數據也不可靠、不完整。

儘管軍事武裝部隊產生的碳排量，是顯而易見的事實，將其排除在外，就有如「房間裡的大象」，但它之所以被排除在1997年《京都議定書》、2015年《巴黎協定》有關減少溫室氣體排放的範圍之外，理由是公布這些數據，可能會危及國家安全。德國國防部環境保護部門的魯爾克（Markus Ruelke）就指出，不想讓每個人都知道德國在執行軍事任務時使用了多少燃料、飛了多遠、開了多遠，以及德軍的演習模式。

現在有越來越多氣候專家和組織都認為，在氣候變遷已越來越緊急的情況下，不能再繼續忽視軍事行動和武裝衝突產生的碳排放量。但就目前而言，似乎還看不到聯合國有修改軍事排放指南的打算。

全球責任科學家組織（Scientists for Global Responsibility）執行董事帕金森（Stuart Parkinson）認為，人們對全球軍事排放仍知之甚少，為了環保，要一般民眾改開電動車是很好也相對容易的方法，但換成軍隊就不是那麼回事。

不過也有跡象表明，有些國家正致力於減少軍事碳排對氣候的影響。美國國防後勤局表示，美國軍隊的石油使用量和排放量正在下降，如2022年購買了8400萬桶石油，比2018年減少了近1500萬桶；2022年的排放量也從前一年的5100萬噸降至4800萬噸。

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