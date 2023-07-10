地球發燒了！全球氣溫屢創新高　專家：也該檢視「軍事碳排量」

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儘管軍事武裝部隊產生的碳排量，是顯而易見的事實，將其排除在外，就有如「房間裡的大象」，但它之所以被排除在1997年《京都議定書》、2015年《巴黎協定》有關減少溫室氣體排放的範圍之外，理由是公布這些數據，可能會危及國家安全。德國國防部環境保護部門的魯爾克（Markus Ruelke）就指出，不想讓每個人都知道德國在執行軍事任務時使用了多少燃料、飛了多遠、開了多遠，以及德軍的演習模式。
現在有越來越多氣候專家和組織都認為，在氣候變遷已越來越緊急的情況下，不能再繼續忽視軍事行動和武裝衝突產生的碳排放量。但就目前而言，似乎還看不到聯合國有修改軍事排放指南的打算。
全球責任科學家組織（Scientists for Global Responsibility）執行董事帕金森（Stuart Parkinson）認為，人們對全球軍事排放仍知之甚少，為了環保，要一般民眾改開電動車是很好也相對容易的方法，但換成軍隊就不是那麼回事。
不過也有跡象表明，有些國家正致力於減少軍事碳排對氣候的影響。美國國防後勤局表示，美國軍隊的石油使用量和排放量正在下降，如2022年購買了8400萬桶石油，比2018年減少了近1500萬桶；2022年的排放量也從前一年的5100萬噸降至4800萬噸。