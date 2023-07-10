《海角七號》田中千繪、范逸臣愛情長跑15年 終於在《BIG》結婚
魏德聖導演最新作品816《BIG》，找來2008年《海角七號》CP田中千繪、范逸臣合體演出，相隔15年，兩人從友子與阿嘉變成醫美集團的董事長夫妻，還有一位不幸罹患骨癌的兒子，但除了面臨生命的考驗，兩人從愛情昇華成的親情也正在谷底。
記者黃雅琪/綜合報導
816《BIG》內容描述，在一個病房內，集結來自不同社會階層、不同面向的6個家庭，從彼此衝突到最後相互支持的故事。電影將打破眾人對於兒童癌症病房的想像，劇情有歡笑、有淚水，帶給觀眾富有生命力的感動，重新想起存在的美好，是老少咸宜的溫馨電影。
816《BIG》釋出首支宣傳花絮，曝光片中的主要家庭成員，包含曾沛慈、曾珮瑜、黃鐙輝、周厚安、夏宇童、童星于卉喬、鄭又菲、郭大睿等人，也讓觀眾得以搶先一窺幕後拍攝紀錄。田中千繪表示，亞洲人把生死離別看得比較悲傷，可是816《BIG》是以輕鬆的方式講故事，可以帶給大家歡笑與淚水。范逸臣也提及，已有十多年的時間沒有跟魏德聖一起拍電影，但這次導演依舊是那個，能把簡單故事化為最大感動的說故事者。
魏德聖導演表示，第一次拍攝有21位主演的電影，雖然不是時代戲，但如何處理群戲與多條故事線，其實是很大的挑戰。故事源起，是魏德聖導演多年前在電視紀錄片中，訪談一位已截肢康復的癌童，但這位女孩卻意外地樂觀，給了他相當大的震撼與啟發，也終於在疫情過後，決定將這齣埋藏許久的劇本付諸實現，期望帶給社會溫暖正能量。816《BIG》將於11月17至19日，推出限量口碑場；12月1日正式上映。