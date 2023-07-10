MLB／洋基隊總管Cashman罕見季中換將！開除打擊教練Lawson
美國職棒大聯盟MLB（Major League Baseball）紐約洋基隊，今（10）日在面對芝加哥小熊的比賽中以4：7敗下陣來，在賽後洋基總管Brian Cashman正式宣布開除打擊教練Dillion Lawson，職缺將暫時由助理打擊教練Casey Dykes、Brad Wilkerson代理。
實習記者陳逸/綜合報導
本次的教練團異動是自1995年以來首次發生，總經理Cashman說到：「眾所周知，我向來不願意在球季進行中更換教練團成員，我深信成功或失敗是一個集團的結果。然而我終究覺得有必要做出改變，需要一個新面孔來管理我們的打擊運作，讓我們在前往下半季的途中擁有發揮全部潛力的最佳機會。我要感謝Lawson付出的努力，他很懂棒球，他會繼續有個豐碩的棒球生涯。」
本賽季洋基隊的打擊率僅0.231，排名聯盟倒數第三，其中在球隊當家球星，「法官」Aaron Judge因傷缺陣後的31場比賽裡，更是一路跌到全聯盟最差的0.218，期間14勝17負，隨著紅襪隊近期一波五連勝，雙方的勝場差僅剩一場。
洋基隊的下一任打擊教練尚未公布，但根據總經理Cashman表示，目前預計從外部尋找合適的人選，Cashman說到：「我認為這是一個很好的機會，讓一些人來到這裡」，而新任打擊教練的人選也預計在明星週結束前出爐。