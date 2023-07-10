《玉骨遙》肖戰扮仙界第一美男 告誡自己「別演成面癱」
肖戰在愛奇藝古裝仙俠劇《玉骨遙》扮仙界第一美男「時影」，清新脫俗又不食人間煙火，對女主角任敏的愛意壓抑在故作高冷的樣子之下，肖戰坦言接到時影一角時就決定「千萬不要把他演成面癱」，他很怕演清冷人設，因為通常這樣高冷型的人，都不太會有情緒，很容易沒有表情。
記者羅凌筠/綜合報導
《玉骨遙》最吸引肖戰的部分便是兩位主角的「不信命」，一切都可以靠自己的努力去改變，即便時影一開始就知道朱顏（任敏 飾）是命劫之人，他還是選擇面對、改變命運，做很多以前不可能去涉足的事，他也認為時影是個完美的人，唯一打碎這個完美的就只有朱顏。
肖戰解釋時影會如此隱居山林、與世隔絕，其背後原因有很多，為了保全性命和母親是最重要的點。他也對於自己選擇的角色和劇本非常相信，他堅定的說「不要後悔，全力以赴做就好了」、「如果我能讓觀眾忘了以前演的角色，我就成功了」。
不僅男女主角的戀情發展備受關注，網友也喜愛貌美心機郡主王楚然與剛正不阿將軍王子奇這對青梅竹馬CP；以及盧昱曉詮釋又傻又靈動的雪鶯郡主，一個甜笑就讓網友紛紛表示「融化」、「可愛的超過了」，與葉盛佳飾演的傻世子時雨組成純愛的一對，也讓網友笑說「嗑糖嗑到長螞蟻」。