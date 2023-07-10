MLB／紅人隊超級新星De La Cruz連三盜！創62年來大紀錄

美國職棒大聯盟(MLB)昨(9)日辛辛那提紅人對上密爾瓦基釀酒人的比賽中，紅人的超級新人De La Cruz在第七局上演精采盜壘秀，一口氣連盜三個壘包一路盜回到本壘得分。De La Cruz這次盜壘也是繼1961年Rod Carew之後，第一位能夠在同一打席完成3次盜壘且回到本壘得分的球員。
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紅人的這位超級新人De La Cruz自6月登上大聯盟舞台之後，首次登板就敲出安打，第2場甚至直接開轟，15場就完成完全打擊的壯舉。De La Cruz自登上大聯盟後的29場比賽中，他就完成了16次的盜壘，還完成了昨日連三盜的歷史成就。賽後紅人三壘教練J.R. House也對De La Cruz這次的盜壘感到無比震驚:「當時我完全不知道De La Cruz在做什麼，只看到他不斷的往本壘前進，他盯著三壘手、投手、捕手，然後他就跑了。」
De La Cruz不僅幫助紅人在昨日的比賽成功逆轉釀酒人，也讓紅人在暫時領先釀酒人2場的勝場排在國聯中區第一。可惜今(10日)的比賽釀酒人靠著在1局下指定打擊Jesse Winker的安打，將2壘的跑者送回本壘得分，最終釀酒人以1:0拿下勝利，也將與紅人的勝場縮小到一場。