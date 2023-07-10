赴警政署刑事局視察成果！蔡英文揭「阻詐3大成果、倡打詐6不」

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會中，刑事局報告各項打詐工作成效，包括「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」面向，今年上半年已攔阻1135萬餘通境外竄改來電詐騙，今年1至5月臨櫃關懷提問已攔阻達新台幣26.3億元，今年上半年全國查扣詐欺集團不法利得高達逾19億元，165反詐騙諮詢專線今年上半年也即時圈存民眾被害款項達2.4億元。
蔡總統致詞表示，隨著科技進步，詐騙手法不斷日新月異，嚴重影響國人生活，打詐不只是國人關注議題，也是政府全力投入重要工作，今年也進一步推出打詐行動綱領1.5版本，整合跨部會、跨領域力量打擊詐騙犯罪，進行上游清源、下游清淤。
蔡總統指出，政府也完成「打詐5法」修法，從技術面到法制面持續強化、升級打詐力道。
蔡總統表示，今天也要向國人報告政府今年上半年3大面向打詐執行成果。首先，「防堵詐騙」部分，針對常見詐騙手法，例如利用電話或簡訊假冒親友、銀行、網購業者等詐騙，政府透過結合電信業者執行停、斷話，落實審核門號申請辦理，掃蕩詐騙集團話務機房等，今年上半年共攔阻逾393萬則詐騙簡訊。
此外，境外電話詐騙為常見手法，今年上半年從源頭攔截+886電話總數超過1135萬通，政府藉由國家通訊傳播委員會（NCC）與電信業者合作，新增攔阻機制，從今年6月起境外詐騙電話已大幅減少，會繼續努力，盼讓民眾越來越少接到類似詐騙電話。
其次，「阻斷詐騙」部分，蔡總統指出，政府積極阻斷詐騙金流，減少人民財產損害，且與全國36家銀行合作，建立境外帳戶預警機制，今年上半年臨櫃攔阻受騙金額超過26億元。
最後，「懲處詐騙」部分，蔡總統表示，警方積極偵破多起重大案件，清除犯罪源頭，今年上半年查獲詐欺集團5900多人，國人所關心的遭詐騙施行拘禁案件，過去1年也查獲716犯嫌、救援492人，感謝全國警察的辛勞付出。
蔡總統指出，從上述可見政府近來實施打詐1.5版本逐漸發揮成效，但詐騙樣態很多且變化快速，必須持續打擊、不能鬆懈。
對於打擊詐騙，蔡總統表示，提高成效須整合跨部會、中央地方、民間及全國人民共同合作，同時要向全民宣導「打詐6不、詐騙走無路」。
「打詐6不」，分別為要求先匯款者不要給、臉書（Facebook）沒有藍勾勾不要點、網路交友借錢不要信、穩賺不賠群組不要加、收到不明簡訊不要理、要求給個資的不要洩漏。
鄭文燦會後接受媒體聯訪時提到，由於前線人員打詐辛苦且有成果，所以蔡總統今天特別來給予更多支持，全國警察都把打詐當作目前治安工作重點。
他指出，目前打詐能量及科技偵辦能力都有提升，包括虛擬貨幣、第3方支付、銀行金流及電信簡訊堵詐，都比以前做得更好，希望透過各部會通力合作，持續展現打詐成果。
「打詐5法」，分別包括中華民國刑法、人口販運防制法、個人資料保護法、洗錢防制法、證券投資信託及顧問法。（編輯：戴光育）1120710