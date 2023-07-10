勞動部積極協助青年創業 微型創業鳳凰計劃提供資金與創業輔導
勞動部推動「投資青年就業方案2.0」中，明確訂定五大目標及策略，定方向、增人才、促就業、爭好薪、轉正職等，啟動青年就業與創業契機。其中「促就業」鼓勵及協助初次尋職青年做好求職準備，也提供青年創業協助，包括創業前的培育與準備、創業中的諮詢輔導與知能課程，以及創業後的資金支援。
記者張振興/綜合報導
蕭如湄從小就很喜歡各式各樣的影音作品，因此大學時期就讀傳播科系，透過校園提供的職涯輔導提早鎖定職涯藍圖，也積極參與業界實習機會。在她22歲時，也與三位夥伴共同創立「京極映畫影像有限公司&影視學院」，並透過勞動部高分署「微型創業鳳凰」提供的創業顧問輔導協助與資金挹注等資源，順利提升軟硬體設備與技術服務。
現在的蕭如湄已成為勞動部高分署微型創業鳳凰計畫最年輕的青年創業顧問，她表示，剛創業半年就受到勞動部創業貸款的協助，即使疫情衝擊也能順利轉化經營模式，業績逐年呈1倍穩定成長，至今已培訓出將近3000名學員。
8月11日特邀青年創業顧問蕭如湄，主講「一機在手，熱搜視頻就上手」創業培育坊，傳授運用手機攝影打造商品行銷力，讓有創業意願且對商品攝影或影片剪輯有需求的青年能藉此提升創業技能。
勞動部高屏澎東分署長郭耿華表示，為協助青年就業及創業多元管道，勞動部推動投資青年就業方案2.0，全力相挺有需求的15-29歲青年善用政府資源，持續精進工作領域所需專業技能，以爭取更好的職涯發展。更多「投資青年就業方案2.0」資訊請上高屏澎東分署官網查詢https://kpptr.wda.gov.tw。