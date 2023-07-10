李玟風光一生謝幕！二姊李思林盼文化部幫忙 立紀念碑緬懷
歌壇巨星李玟因走不出憂鬱症輕生離世，享年48歲，帶給世人無限感慨。李玟出道30年，創下許多里程碑，在樂壇裡的成績相當風光，為華人開創許多先例，堪稱「華人之光」，如今天后殞落，李玟二姊李思林希望可以替她立一個紀念碑，讓世人緬懷。
記者薛羽彤/綜合報導
據《三立新聞網》報導，李思林處理李玟的身後事，並希望在兩岸三地都能有李玟的紀念碑，目前香港她已發文詢問政府，至於台灣，立紀念碑部分屬文化部管轄，「不知道台灣政府會否考慮立一個紀念碑的以後等所有遊客到台北遊覽時，都能想起這位燦爛笑容，超有感染力的一代巨星」，她也希望粉絲幫忙呼應，能加速這件事情的成形。
事實上，過去包含鄧麗君、鳳飛飛都有這樣的紀念館或紀念碑，除了政府幫助，也要靠基金會及粉絲協助運作。
而李玟過世，外界關注她老公一舉一動，大陸名嘴宋祖德爆出，夫妻倆感情生變，而李玟老公Bruce遲遲不願簽離婚協議，就是想從李玟身上拿到錢，如今李玟離世，傳出Bruce想找律師推翻李玟的遺囑，這樣他就可以成為李玟遺產法定第一繼承人。據《三立新聞網》報導，李玟的二姊李思林對此回應，「我不是Bruce代替不了他，自己去問他吧。」