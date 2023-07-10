分科測驗倒數　試場分配表不漏接

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而各考區考場學校，除台北一考區建國高中外均於明（11）日下午2時至4時開放查看試場，而因各考場學校於考前一日進行全面清潔消毒作業，查看試場僅可於試場外查看考生座位，但不能進入試場內。台北一考區建國高中，為配合當日於辦理之國家考試，查看試場時間調整為下午4時至6時，將發送簡訊通知提醒。
申請身心障礙及重大傷病考生應考服務通過審查之考生，則務必在考試前主動聯絡所在考區，以便確定考試地點、輔具及其他相關服務事項。大考中心指出，本次考試不再管制考場進出動線並開放親友陪考，不再製發入場識別證，考生可直接進入考區，但請考生記得攜帶應試有效證件正本應試，包括國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證。健保卡需附照片才是有效證件；學生證無論有無照片，都是無效證件。
在防疫措施部分，大考中心表示，本次考試，考分區將設置第一類備用試場提供發燒、呼吸道症狀、流感或考前罹患傳染性疾病之考生使用，第二類備用試場提供 COVID-19 篩檢陽性考生使用，須於今明兩天提出申請。
而針對大考中心今日才公告112分科測驗各考生的試場，引發廣大高中學校家長會及家長們的憤怒，由於今年考生人數比去年多出很多，而後天即將考試，只有今天一天可以讓考生服務隊統計需要代訂便當的學生人數，完成人數統計後，還必須在今日內找到願意配送到考場的衛生安全合格廠商。各校學生分散在多個考場考試，代訂的便當數量，不論是太多或太少，都很難順利在當日內就找到合適的廠商願意接單，真的造成各校考生服務隊很大的困擾，尤其學生若今天剛好在補習班衝刺，而錯過代訂便當的登記，恐變成要在考試當天，頂著大太陽到附近覓食，不僅衛生安全堪慮且浪費學生中午休息時間。
今年分科測驗12、13兩日都是上班日，考生家長不一定都能到試場送便當，尤其雙薪家庭，考試前兩日才公告考生試場，引發廣大家長及各校家長會的怒氣，今日紛紛向台北市高中學生家長會聯合會提出抗議。