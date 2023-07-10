柯文哲借北流遭拒開嗆太監　引爆藍綠議員怒火

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吳沛憶則有兩點分析，第一，柯把北流行政法人單位說成「太監」，對流行音樂文化專業沒有一點尊重。第二，要選總統的人，又是太監，又是皇上的，「這位阿北民主素養太廢。」，北流只是按照柯文哲任內訂下的「不得競選活動」規定，不給柯文哲辦8800演唱會，就被拿到媒體批鬥，就被踐踏為「太監」，柯文哲這種心態名副其實「皇上」。
至於「太監說」，苗博雅說，這樣的說法，近乎指控北流董事長黃韻玲是太監。他認為對小玲老師太不公平」；他說，依照相關規定柯文哲的「政治募款演唱會」，依法本來就不能在北流辦，且北流不能辦政治活動的規章，是柯文哲市長任內制定，怎麼會有皇上的問題？北流董事長黃韻玲，是柯文哲市長任內所任命，怎麼會是太監？
游淑慧說，柯文哲喊的「世態炎涼被人家擋下」，還暗指北流是太監揣摩上意，這樣的指控「我覺得是讓人難過的」；游說，規定不只針對柯文哲，而是針對任何人，其實台北很多場館都有類似的規定，中立就是一切依規定辦理，她喊話「柯總統候選人應該支持柯市長」。
柳采薇說，希望柯前市長別因為「政治」，而忘了「自己政策」，台北流行中心規範不能「涉及政治議題」的活動，就是柯市府任內訂下來的，柯不可能不知道，如果不知道的話，代表在擔任市長的時候，沒有掌握北流的使用規範。
柳采薇說，柯文哲演唱會的目的就是「選舉募款」，再來演唱會主視覺與競選主視覺相同，這不是政治活動，請問什麼才是政治活動？但柯文哲卻利用民眾的不清楚規範，想要扣市府帽子，這種政治操作，實在替北流和市府的基層員工不捨，柯的發言也對行政中立的工作人員太不公平。