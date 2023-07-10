福地祐介跨國追夢！新書《逆境快樂》揭與林志玲、李銘順私下故事
熱愛文學與藝術的福地祐介，耗時4年撰寫，淬鍊出近13萬字的圖文集《逆境快樂》終於與大家見面了！書中剖析一個平凡無奇的日本少年如何勇闖世界，追尋自己的演藝夢，用行動力克服困境走上伸展台、躍上大銀幕。曾合作過的藝人林志玲、莫子儀、連俞涵、姚愛甯都相繼推薦，書中除了分享與林志玲的合作契機之外，還有分享與李銘順的第一次交流後，就相約在居酒屋喝一杯，過往故事都存留書中。
記者黃雅琪/綜合報導
福地祐介憑藉語言的天分與演藝實力，工作足跡遍布許多國家，十多年來累積無數作品，「演員」已經成為福地祐介生活中不可或缺的養分來源，從中更是產生了另一個分身「Mr.Shy Bag」，這次透過新光三越台中中港店的邀約，福地祐介帶著Mr.Shy Bag首次展出，他分享說：「第一次辦個展，我決定用曾經的畫畫作品開始介紹給觀眾，到我最新的作品Mr.Shy bag這過程的來龍去脈。」
帶著Mr.Shy bag走過各地足跡，福地祐介說：「我有個習慣，就是身為一個演員透過創作角色過程，或去到一個拍戲現場的時候，有發現有趣的事情或得到某些啟發的時候，會用畫畫或底片攝影的方式來保留當下的感覺。」「Shy展 / 害羞展」展出在新光三越台中中港店7樓設計藝廊，總計23幅創作作品，展出時間即日起到9月30日。