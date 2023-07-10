換屋族注意！央行第2戶7成限貸令 排除先買後賣「有解」
央行之前祭出自然人在六都及新竹縣市第2戶7成限貸令，但被批評打到先買後賣的換屋族，央行今（10）日指出，考量換屋族資金壓力，有換屋需求者、6月16日起申辦第2戶房貸者，可透過簽訂切結書，擔保1年內移轉第1戶房產並清償第1戶房貸，即可不受第二戶限貸7成限制。
記者許家禎／台北報導
央行於112年6月16日新增規範自然人特定地區第2戶購屋貸款成數上限7成，政策制定時已考量換屋者權益；惟實施以來，仍有部分先買後賣之換屋族，反映對其造成換屋資金壓力。為達成本次信用管制目的，並兼顧實際換屋者之資金需求，經與多家主要銀行研商，提供下列協處措施。
1、 協處措施適用對象：
(1) 自然人名下已有1戶房貸，主張其因有實際換屋需求，擬申辦特定地區第2戶購屋貸款者。
(2) 自112年6月16日起申辦之貸款案件均可適用。
2、 協處措施之內容：
上述協處措施適用對象經與承貸金融機構切結約定下列事項者，得不受本行規定貸款成數上限7成之限制。
(1) 借款人應於特定地區第2戶購屋貸款撥款後1年內，將第1戶房貸擔保品出售及完成產權移轉登記，且清償債務並塗銷第1戶房貸之抵押權，以及不得以轉貸等方式規避上開事項。
(2) 借款人違反切結事項之不利違約效果，包括：立即收回貸款成數差額；追溯自撥款日起，按貸款餘額計收罰息；加收以轉貸等方式規避切結事項之違約金。