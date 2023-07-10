許銘春率隊勞檢淡江大橋　違規7項、借鏡中捷加強塔吊安全

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許銘春說，今天北部地區針對淡江大橋新建工程進行勞檢，這是國家重大交通計畫，工程規模龐大，工程期長，施工風險比一般工程還高，加上夏季炎熱，該處位於淡水河口，若安全管理沒做好，勞工在烈日下工作容易發生職災。
陳彥伯指出，目前該工程進入最為關鍵的階段，即211公尺高的造型橋塔施工，自去年8月底完成了主橋塔P130基礎後，現階段正在進行橋塔節塊的升層作業，預計在今年底完成至U18節塊，同時，上部結構的全斷面銲接鋼箱型梁也正在從八里端的邊橋開始逐一組裝、吊升及推進就位，施工團隊不斷調整施工程序並增派人力和機具，全力加快工程進度，同時也會嚴格遵守勞安應注意事項。
會後，許銘春宣布勞檢結果，針對該建案便道動線規劃設置完善、使用空拍機科技巡查執行安全衛生監視、自動化風力監測避免吊掛風險等，予以肯定；但仍有缺失，包括違反墜落危害3項、違反物體飛落危害2項、違反穿刺危害2項，共停工5處、處以罰鍰，但「處分不是目的、改善才是重點」，希望事業單位確實做好安全衛生管理。
許銘春提醒全國營造業雇主，最近氣溫飆升、工地炎熱，除做好安全衛生管理外，更重要是留意高溫環境危害風險，採取預防措施， 提供降溫遮陽設備、適當飲料食鹽水、調整作業時間等等，讓勞工安全無虞工作，勞動部也會擴大夏季防災的檢查，協助營造業者持續改善精進，當各位的安全伙伴、朝向「零職災」目標前進。
另外，興富發台中建案工地今年5月發生塔吊斷落，造成中捷乘客1死14傷。鄒子廉說，興富發建案當時就是在施工拆除塔吊時，吊臂意外從31樓高度掉落台中捷運軌道而釀災，因此淡江大橋工程借鏡中捷經驗，特別要求施工單位對塔吊的組拆使用安全，目前塔吊已裝，但還未經過完全審查合格，仍無法使用。
去年底至今年發生多起重大工安事故，包括去年底的博客來「假承攬、真僱傭」，今年4月聯華食品彰化廠發生大火，造成勞工9死13傷；以及5月興富發台中建案塔吊斷落，造成中捷乘客死傷等，勞動部職安署日前也公布2024年勞動檢查方針，新增緊急應變演練、塔式起重機（塔吊）及自然人承攬相關等列入檢查重點。