台74銜接國道一　陳建仁：緩解中清交流道車潮

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張廖萬堅表示，從2016年起擔任立委後，全力協調該案，爭取於當年五月經行政院核定計劃正式推動，並爭取中央全額補助。原計劃46億元，後因台中市府辦理市地重劃地價調漲且為減少使用私人土地而使橋梁增長，導致用地費、拆遷補償金、工程經費而增加8.62億元，追加後共計54.7億的經費，後又因疫情爆發，營造成本上漲，經調整為62億元，仍由中央全額補助。
張廖萬堅說，中清交流道每到上下班時段，就嚴重大塞車，當選立委後發現該案延宕多年進度停滯不前，遂於2016年3月院會提案要求行政院盡速核定國道一號、74號道路高快速道路銜接計畫，並縮短計畫期程7年加快縮短為5年，同年9月進入規劃設計階段，而原始規劃缺乏北屯匝道，後來才修正計劃增設，對時任北區、北屯區立委的盧秀燕市長是一大幫助，後來全案因道路長度增加，必須進入環境影響評估，一度卡關。也在積極協調下，順利於2018年11月通過環評，隔月在國發會審核下經費獲得通過。
這個重大工程，2009年就由前市長胡志強任內交通局進行可行性評估，2010年呈報馬政府的交通部卻未被認同；交通部另又發包重做可行性評估，結束之後，2015年又因市長換林佳龍，原承諾全額補助，又變成要求市府負擔三分之一而卡關，經過漫漫十年，因此張廖萬堅2016年就任立委後，即一路爭取遇阻波折協調解決問題，終於在2019年11月30日順利開工。
時至今日，國家重大建設推動一棒接一棒，台74線銜接國道一號工程為新設南出北入匝道，未來即可由國道一號172K處銜接台74線東西向4支進出匝道，完整串連國三、國四構成高快速公路路網，預計明年五月底通車之後，屆時中清交流道周遭西屯區港尾里的居民及眾多用路人在市區道路上將很有感紓解交通壅塞。