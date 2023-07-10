北市失智症人口高達4萬人！　營養師推「１飲食法」護腦防衰退

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預防及延緩失智 日常趨吉避凶很重要截至112年5月底，依據臺北市政府民政局資料顯示臺北市人口數為250萬1,988人，65歲以上老人計53萬5,569人，占21.41%，推估臺北市失智症人口約4萬人。在生活中增加大腦保護因子(趨吉)，減少危險因子(避凶)，透過均衡飲食、每天規律運動，適度的社會參與和人際互動，良好睡眠，遠離三高(高血壓、高血脂、高血糖)，都是預防及延緩失智的方法。
健康護腦防失智 多吃原型食物、少吃加工食品飲食是守護大腦健康的重要關鍵，健康飲食習慣的養成，更是長輩健康老化的根基。臺北市內湖區健康服務中心今(112)年度結合社區關懷據點，邀請營養師運用國民健康署「我的餐盤」6大類食物的圖像及口訣「每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙」，並融入麥得飲食元素強化預防失智，提倡多吃原型食物，少吃加工食品，將健康飲食習慣融入日常生活中，讓長輩們輕鬆健康護腦防失智。
麥得飲食保護大腦 攝取量則以我的餐盤為基準內湖國泰診所張斯蘭營養師說明，麥得飲食是由地中海飲食與得舒飲食截取其優點修正而得的一種飲食，麥得飲食藉由食物所含的營養素保護大腦的認知功能，其飲食強調「綠色蔬菜、堅果、未精緻的全榖雜糧、豆類、家禽類、莓果、魚類以及橄欖油」，這與我國每日飲食指南與我的餐盤有很多相同之處。
因此，建議民眾在食材選擇上可以以麥得飲食所建議的種類為其選擇，而攝取量則以我的餐盤為基準，這樣不僅能選對的食材也能吃對的量。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58435
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