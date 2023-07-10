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最熱「三伏天」來了！3生肖未來40天健康示警　這類人別狂灌冰水

▲「三伏天」被視為一年中最熱的日子，在未來40天內，「3生肖」應特別注意健康狀況。（示意圖／記者葉政勳攝）
▲「三伏天」被視為一年中最熱的日子，在未來40天內，「3生肖」應特別注意健康狀況。（示意圖／記者葉政勳攝）

家庭消費中心/綜合報導

長達40天的「三伏天」到來，每年夏至過後第3、4個庚日，以及立秋後第1個庚日，在習俗上被稱為「三伏天」，古人認為三伏天是一年當中最熱的日子。塔羅牌老師艾菲爾在粉專提醒，在三伏天期間，也就是國曆7月至8月中旬，「3生肖」要特別注意健康狀況，他也分享12生肖運勢，尤其屬牛的人，別因為天氣燥熱就狂喝冰水，小心引發氣喘。

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📍生肖羊：莫名焦慮
國曆7月至8月中旬，屬羊的人請注意心情調適，近期很容易因為一些莫名小事上火，脾氣有點暴躁，心老是定不下來，如果不找出發洩的方法，很可能會影響自身生活、睡眠品質及人際關係。

長期下來可能會變成憂鬱或恐慌，為自身帶來更大的影響。建議可以多運動、健身，將身心的壓力釋放，睡前可以冥想靜坐，讓心情放鬆，幫助入睡。

▲冥想是釋放壓力的一種方法。（圖／擷取自pexels）
▲冥想靜坐是釋放壓力的一種方法。（示意圖／pexels）
📍生肖龍：肥胖問題
屬龍的人在國曆7月至8月中旬期間，要小心肥胖悄悄上身的問題。近期可能有一些工作壓力或是壞心情無處釋放，就從美食中找尋慰藉，各式美食、咖啡甜品來者不拒。久而久之就會被體重機上的數字嚇傻了眼。建議可以找適當的方法來紓壓，排除壓力。

📍生肖牛：婦科不順
國曆7月至8月中旬的三伏天，又悶又熱，屬牛的人要注意不要因為貪熱喝冰水，反而造成身體負擔，更容易引發氣喘。

夏天是泌尿道感染的好發季節，記得要多喝常溫開水、不要憋尿，也不要長時間待在冷氣房裡，長期吹冷氣會誘發過敏體質，對血液循環也不好，工作空檔可以找時間起來走動，流一些汗讓身體代謝更順暢。

🟡「三伏天」12生肖健康運勢提醒：
肖鼠：積極減肥
肖牛：婦科不順
肖虎：牙痛矯正
肖兔：痘痘爆發
肖龍：肥胖問題
肖蛇：臉上紅腫
肖馬：便秘問題
肖羊：莫名焦慮
肖猴：營養過剩

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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