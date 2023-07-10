桃園電影節邁向第10年！影后潘麗麗肯定「台灣獎」扶持國片
桃園電影節今年邁向第10年，今年影展競賽「台灣獎」將以「萌芽綻放」為徵件主題，不限類型廣邀各界佳作角逐總獎金100萬元。桃園電影節「台灣獎」自成立以來，除受到台灣電影人歡迎，更為台灣影視界挖掘許多人才，金馬獎得主蔡嘉茵、鍾家駿曾在此獲得「未來之星獎」肯定；由樓一安執導、代表台灣角逐美國第95屆奧斯卡金像獎最佳國際影片的《該死的阿修羅》，曾奪「台灣獎」評審團特別獎；影后陸弈靜、楊麗音及潘麗麗等更獲頒過演員大獎，潘麗麗獲獎時更表示：「希望台灣電影可以受到更多扶持，拍出更多好電影」，對「台灣獎」的成立表達了支持與肯定。
記者黃雅琪/綜合報導
「2023桃園電影節」台灣獎徵件方式採取網路表單報名，創作者可自即日起展開報名，並於08月07日截止收件。今年邁向第10年的桃園電影節，希冀成為台灣電影創作者的能量基石，設立「台灣獎」鼓勵台灣電影創作者。本屆評選項目將頒發包括：最佳影片、評審團特別獎、最佳男演員、最佳女演員以及未來之星獎等5項大獎，並邀請國內外知名導演、製片、演員、影評人等專業人士擔任評審，期盼為台灣電影帶出全新的活力。
台灣獎以「萌芽綻放」為徵件主題，象徵承載著希望的種子，在充滿愛的澆灌下成長萌芽、破土而出。如同各行各業的辛勤播種，在滿腔熱忱地努力耕耘後，能看見花朵的綻放並收穫甜美的果實。第一階段將由影界專業人士、策展人團隊組成初審小組，分兩階段自所有報名作品中評選出12部入選作品，預計於8月底公佈。第二階段決審，則將聘請導演、製片或演員等組成決審小組，選出最終的獲獎者，分得總金額高達100萬元的獎金及獎項。
「2023桃園電影節」台灣獎報名影片資格，須為2022年06月06日後完成之作品，且未以任何版本報名過本競賽之作品。影片類型不限，片長包含演職員表總長不超過120分鐘，並不接受任何未完成之作品。影片之製作單位應為在台灣有登記的法人機構、導演或製片，且具有中華民國身分證或居留證明。「2023桃園電影節」預計於9月28日起至10月10日展開，台灣獎10月6日頒發5項大獎及100萬元獎金。