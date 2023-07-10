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采子因感情風波消失演藝圈2年　隱身賣飯糰、當護理師兼差為生

▲采子因感情上劈腿重創演藝事業，靠著賣飯糰、偏鄉當護理師為生。（圖／翻攝采子IG）
▲采子因感情上劈腿重創演藝事業，靠著賣飯糰、偏鄉當護理師為生。（圖／翻攝采子IG）

記者薛羽彤/綜合報導

歌手采子（謝采紋）2021年爆出劈腿風波，事業正要起飛時賠上演藝路，直到今年才復出，籌備新專輯中。采子近日被爆出神隱的日子裡，跑到早市賣手作飯糰，有護理師執照的她，還到偏鄉當護理師，替民眾打疫苗，以兼職為生。

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▲采子曾經感情劈腿影響演藝事業。（圖 / 采子臉書）
▲采子曾經感情上劈腿，影響演藝事業。（圖 / 采子臉書）
據《鏡週刊》報導，采子因感情風波重創演藝事業，淡出螢光幕前2年，而這段時間，她找了一個時薪200元，在早市賣飯糰的工作，每天清晨5點上班、早上8點下班，一個月至少有1萬2千元收入。此外，采子是護理系畢業，同學介紹她到高雄鄉下的診所當護理師，為村裡的老人家打疫苗，以兼職兩份工作賺取生活費。對此，經紀人回應：「的確打工了一陣子，現在因為比較常在台北，所以只有回高雄時，偶爾會去幫忙。」

▲邱鋒澤（右）與采子（左）先前常在IG上秀出好感情，沒想到卻慘遭劈腿。（圖／翻攝邱鋒澤IG）
▲邱鋒澤（右）被采子（左）劈腿後，心碎撕破臉。（圖／翻攝邱鋒澤IG）
采子在事業巔峰之際，因劈腿《全明星運動會》何孟遠，導致男友邱鋒澤心碎，經紀公司也與她解約，她直播落淚道歉後，消失在演藝圈，還收到邱鋒澤的律師信，明確表態采子不准在任何公開場合，提到邱鋒澤名字，一旦提了，邱所屬的律師將提告。今年4月采子宣布復出，她將於7月23日舉辦生日音樂會「夏夜吻著海風和你」，作為回歸舞台的第一場大型活動。
 

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