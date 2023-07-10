家長抗議分科測驗太晚公告試場　大考中心：檢視能否縮短時程

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台北市高中學生家長會聯合會指出，各校學生分散在多個考場考試，代訂的便當數量，不論是太多或太少，都很難順利在當天內就找到合適的廠商願意接單，真的造成各校考生服務隊很大的困擾，尤其學生若今天剛好在補習班衝刺，而錯過代訂便當的登記，恐變成要在考試當天，頂著大太陽到附近覓食，不僅衛生安全堪慮且浪費學生中午休息時間；另外，今年分科測驗兩天都是上班日，考生家長不一定都能到試場送便當，尤其雙薪家庭，考試前兩天才公告考生試場，引發廣大家長及各校家長會的怒氣，紛紛向台北市高中學生家長會聯合會提出抗議。
大考中心表示，自111學年度分科測驗開始，配合考招日程，分科測驗從報名結束後到考試前的試務作業期程相當幅度縮短，今年因逢端午連假，於規劃年度試務日程時已納入其對於報名資料核校作業以及考（分）區作業時程。故於111年8月5日公告112學年度考試簡章時，已定112學年度分科測驗的開放應試號碼查詢日為7月6日；公布試場分配表為7月10日。
除簡章外，為提醒考生與家長、教師留意主要試務日程，大考中心會於不同重要試務階段發布新聞稿，如提醒報名、提醒報名截止、提醒開放應考資訊查詢、以及公告試場分配表等，於7月5日發布的開放應試號碼查詢新聞稿，即有提醒考生於7月10日公布試場分配表及考試地點。另每次考試皆會製作考生應考注意事項，刊載於各項考試專區考試訊息，包含提醒應考資訊、試場分配表及考試地點的公布日期。
大考中心說，辦理考試必須各項資料正確，在有限時間內必須完成報名資料核對、試場編配、試務表件印製等，皆盡全力執行各項試務作業；有關社會各界對於本次分科測驗公告試場分配表日期的建議，會再盡力於掌握資料正確性之下，檢視作業效能，看是否有再縮短作業時程的可行性。