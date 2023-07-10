清水區衛生所重建啟用　擴大醫療服務

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盧秀燕說，原來的清水區衛生所被鑑定為海砂屋，30多年來地方擔心會有危險，殷殷期盼改建；她決心一定要拆除重建，經衛生局爭取衛生福利部補助3400萬元，加上市府編列1718萬元經費，總計5118萬元經費進行拆除重建工程，2年前開工，施工期間遇到新冠肺炎疫情爆發，市府衛生局與衛生所同仁一邊努力防疫，一邊推動衛生所改建工程，非常辛苦，嶄新的衛生所終於在今揭牌啟用。
盧秀燕指出，清水區衛生所一年約照顧3萬多名市民朋友的身體健康，包括防疫、疫苗注射、醫療保健等，未來甚至包括長照、營養。並感謝衛生福利部補助經費、市議會通過市府編列預算進行拆除重建工程，她也感謝在地仕紳及企業贊助清水區衛生所內冷氣、電腦、辦公桌椅等軟體設施，在各界幫助之下，今才能順利開張營運。
國民健康署長吳昭軍肯定表示，感謝台中市政府過去對衛生福利部各項政策推動的幫忙與協助，非常高興看到清水區有新的衛生所落成啟用，這棟嶄新的建物非常漂亮，代表盧市長帶領的團隊對建築美學的重視；他強調，因為地方有需求，因此中央協助地方共同努力，期盼未來對台中海線居民提供更好的醫療保健服務，讓民眾的平均餘命越來越長。
衛生局長曾梓展說，重建後的衛生所總面積較原面積增加58%，規劃1、2樓為檢查室、診療室、注射室、兒童發展測驗室、社區營養推廣分中心，同時將海線7區(清水、沙鹿、梧棲、龍井、大甲、大安及外埔區)的照顧管理人力整併，於4樓設立獨立的長期照顧管理中心清水分站，提供民眾更多元的在地服務。
曾梓展也說，未來民眾只要到衛生所，除了提供預防醫學及診療服務外，如有長照相關需求，也提供長期照顧諮詢、訪視評估、服務媒合及轉介等服務，同時整合社區營養師提供營養諮詢服務及推廣「我的餐盤」及「三好一巧」等均衡營養衛教活動，讓民眾能吃得營養、吃得健康，從多元的全齡照顧概念出發、讓民眾享有一站式服務，讓清水區衛生所成為守護民眾健康的好厝邊。