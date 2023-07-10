特企／VORWERK福維克VK7無線吸塵器　實現智能3D潔淨

後疫情時代的生活，人們對家庭清潔解決方案也更加嚴謹，深度清潔及全屋潔淨更是成為日常的需求。身為一家持續創新百年的智能家電企業，福維克洞悉消費者的生活方式變化，消費者對個人健康及環境安全的要求更高，對於生活品質要求也持續升級，而VK7無線吸塵器經過技術創新後，必能成為台灣消費者的高品質清潔神隊友！
首先，福維克VK7無線吸塵器擁有品牌史上最強全面清潔力，四段調控設定搭配增強鈕，可以輕鬆去除頑強髒污，甚小如微塵般的顆粒都不放過。此外，福維克VK7搭配EB7深層清潔吸頭，可自動檢測地板材質，自動匹配合適的毛刷轉速及吸力，軟、硬地板皆能適用。
其次，福維克VK7無線吸塵器主機及高效集塵袋同時獲得德國TÜV NORD防敏認證，能99.9%有效濾除過敏原及塵蟎，實現簡單清理不揚塵，不造成二次汙染，讓家中有過敏體質的寶貝也能得到最好的呵護！
更值得一提的是，福維克VK7無線吸塵器設計輕巧靈活，180度可收折圓弧把手，創造直立、手持及肩背一機三用，拓展了居家地面以上空間清潔的簡便性，搭配全方位配件，更能輕鬆清潔地面以外的居家空間，真正實現「３Ｄ潔淨，輕鬆搞定。」
福維克研發新產品更加注重用戶體驗，因此，福維克VK7無線吸塵器內置智能輔助的功能及專屬APP，讓消費者能客製化專屬清潔模式，讓打掃更省力，自動模式也讓打掃更省心。相信福維克VK7無線吸塵器將成為消費者生活中不可或缺的一部分，福維克創新的步伐將持續帶給消費者全新的生活清潔體驗，提供更加便捷、高效、智能的全方位家庭清潔系統化的完美解決方案！
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