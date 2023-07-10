曾國城私下暖舉曝光！街頭藝人吐9年前緣分 「1封簡訊」成救命繩
「溜溜球達人」楊元慶近日在臉書分享和綜藝大哥曾國城的緣分，他透露9年前就和曾國城認識，當時曾國城一句鼓勵的話，成為他低潮時期的救命繩，讓他至今仍非常感動。近期楊元慶又受到曾國城邀約表演，他二話不說立刻答應，表演結束時兩人也緊緊互相擁抱，場面相當溫馨。
記者賴禹妡/綜合報導
楊元慶昨日在臉書發文，表示自己和曾國城已經認識9年，當時他在香港表演，回到飯店突然收到一則訊息：「不論前方多少風雨，別忘了有人支持你，請勇敢前進。」他一問之下才知道這是曾國城本人傳來的訊息，整個人嚇了一跳。
楊元慶透露，其實他那天在香港表演失誤不少，「覺得砸了自己的招牌、也丟了台灣的臉，非常自責」，因此看到訊息後在飯店哭了許久，「從那之後，我開始相信鼓勵他人的力量可以很大很大」。
楊元慶指出，他2012年某次在私人生日派對上表演，事後從朋友拍的照片中發現，曾國城和兒子在他表演時看得目不轉睛，「原來那時候城哥就把我的電話記在手機裡」。如今楊元慶已經成為更專業的表演者，他3個月前接到曾國城邀約，希望他在曾拌麵宜蘭館開幕日表演時，他當下二話不說立刻把時間留下來。
表演結束後，曾國城走上前給他一個大大的擁抱，「兩個大男人，在近40度高溫的天氣，滿身大汗的擁抱在一起」，曾國城開心地對楊元慶說：「你的表演太棒了。」楊元慶感動直呼：「我不見得能成為像曾國城這樣的大哥，但我盡可能的去看別人身上的優點，即便只是簡單的一句加油，都有可能成為別人從萬丈深淵爬起的救命繩。」