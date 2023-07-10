北約勢力擴及亞洲？有意設立東京辦公室 法國反對、北京跳腳
北大西洋公約組織（NATO）峰會，本月11日至12日即將在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）召開，除了俄烏戰爭、烏克蘭及瑞典加入問題，還將針對於日本東京設立聯絡辦公室進行討論。不過成員國之一的法國已傳出反對意見，中國更是不滿北約擴張至亞洲。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《日經亞洲》報導，設立東京辦公室的提議，是由北約秘書長史騰伯格（Jens Stoltenberg）帶頭提出的，希望藉由在亞洲夥伴國設立聯絡點，深化與韓國、澳洲和紐西蘭等亞太民主國家的安全合作；原打算11日就出台相關文件，但法國不願破壞與中國的經濟關係、激怒這個擁有14億消費者的國家，因而表態反對，北京也強烈駁斥北約設立東京辦公室的想法。
有法國官方消息人士透露，法國認為，為歐洲和北美提供集體防禦而成立的北約，在印太地區設立辦事處是「不合適」的；也有人認為，馬克宏（Emmanuel Macron）希望中國能在俄烏戰爭停火的談判中發揮作用，因此寧願避免在東京設立北約辦事處，以免激怒北京。
由於該決定需要所有成員國一致同意，加上為期2天的峰會議程滿滿，涉及瑞典加入的談判、建立長期支持烏克蘭的框架、秘書長任期延長1年等重大議題，消息人士指出，東京辦公室的優先度，相對沒那麼高，很可能會推遲到今年秋天甚至更晚再做討論，力求在年底前達成協議。