巴拉圭準總統明率團訪台！學者：台巴邦誼穩！嚴防中國又威逼利誘

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2023年為台灣在中南美洲邦交關係受到挑戰的一年，除了宏都拉斯大動作與我國斷交，巴拉圭與瓜地馬拉都在2023年進行總統改選，且由於中南美洲選舉較為動盪、左右派候選人立場不同，再加上中國在中南美洲大動作投資、拉攏動作頻頻，也讓台灣在中南美洲邦交國選舉中成為選戰焦點。
巴拉圭總統大選於今年4月30日舉行，主要的兩位候選人分別為紅黨（Colorado Party）的貝尼亞以及藍黨的（PLRA）候選人艾里格里（Efrain Alegre）。艾里格里在競選期間，明確指出若當選將與中國建立外交關係，也讓地緣政治議題成為選戰焦點。
此外，經濟因素也一直是外界認為可能的變數之一，台灣平均每年在巴拉圭投資約400萬美元，並在巴拉圭首都亞松森（Asuncion）設立科技大學；對於巴拉圭最大的外銷商品牛肉，自2015年到2020年間，台灣從巴拉圭進口牛肉的總量增加近10倍，在台巴ECA進口牛肉免稅的優惠加持下，巴拉圭在2022年8月取代澳洲，躍升為台灣的第二大牛肉進口國，僅次於美國。
但對比中國對於其他南美洲國家投資金額年約GDP的1%仍有些不足，此外，巴拉圭也是「南方共同市場」（Mercosur）的成員國中唯一沒有與中國建交的國家；也讓即將卸任的巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）曾呼籲台灣增加在巴國的投資金額。
對於貝尼亞即將來台，代表台巴邦交關係是否穩固？東海大學政治系教授邱師儀表示，依照訪團規模都是最高階官員，現在邦交關係應該是穩固的，但若長期下來，巴拉圭若是出現與台灣要價、關係生變或動搖其實也不會太意外，因為中共的確是出手頻頻。
邱師儀說，現在關係雖然看起來穩固，但不能有「別人就是認同自由民主、理念相近國家的心態」，要理解國際政治就是現實政治，講拳頭、講利益的，所以在維持邦交關係上，要加深政策、產業的連結。
此外，在中南美洲的邦交國也是美國非常注重的部分，也需要與美國有密切聯繫，隨時掌握相關情況。邱師儀直言，現在台灣的外交戰場與美國關係密不可分，台灣與巴拉圭之間的關係並不只是兩國關係，而是台－巴－美的三國關係，共同抵禦中共的威逼利誘。