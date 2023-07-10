年輕人不做工、外籍移工補缺口　工地主任籲提高營造業薪資

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工信工程指出，現值酷熱夏季，工地為保障作業勞工夏季期間的健康與安全，每天工作前都會進行宣導「多喝水」、「多休息」、「要遮陽」等熱危害預防措施，在施工團隊群組上公告每日熱危害指數等級，讓勞工了解在高溫下工作應注意的事項。並調整夏季施工作業時間，早上提早上工時間，上午11點至下午13點半暫停施作，讓勞工充分休息避免於高溫下工作。
工信工程並在工地施工區附近設置勞工休息室，於休息室張貼關於熱危害的宣導標語、水霧及提供充足的飲用水和塩片供勞工使用；不定時補充各工作面冷飲，於上午提供冰涼瓶裝水，下午依照外籍移工喜好，提供可樂類飲料。
曾偉誠表示，目前工程淡水端有130幾個外籍移工，本國工有3、40位，八里端人數為淡水端的2/3；並感嘆，現在這個世代，30歲以下年輕人不願從事營造業，比較想去科技業或坐辦公室的工作，再加上少子化影響，造成營造業缺工非常嚴重，本國人不做，只好找外籍移工補缺口。
他說，因應人力不足，工程單位也開始跟大專院校建教合作、入校舉辦招募說明會，像離淡江大橋工程較近的淡江大學，寒暑假會有短期實習生，或是中華大學土木系大四生會來工地實習一學年，希望能透過實習，間接為工地招募更多人才；年輕人願意到工地工作，多半只願做辦公室，從事規劃設計、公務行政職，在戶外工作的工人、工地現場工程師仍舊很缺人，即使到泰國招募移工，也會面臨比價問題，技術好、會做事的人才，選擇去薪水較高的國家工作，台灣的薪資只能找到次級人才，「一分錢一分貨」，呼籲要調高營造業整體薪資，才有辦法吸引人才。
淡江大橋工程因應外籍移工較多，在外籍移工管理照顧部分，依據勞動部勞動力發展署「移工在台工作須知」辦理移工管理，訂定移工生活須知，除供應膳宿及生活必須外，宿舍備有休閒室如撞球間；每月舉辦慶生烤肉、潑水節慶祝活動，春節辦理近郊一日遊及藤球比賽等。
在工作安全部分，每天上工前會實施酒測，發現有酒精反應者，當天禁止出工，施工中亦不定時實施酒測，發現於施工中飲用含酒精性飲料者，除先驅離工地外，再開立警告單，若有屢犯者，以減少加班方式處理，讓外籍移工有實際感受，且達公平處理原則。