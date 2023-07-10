柯佳嬿見坤達腹肌反應超意外！鬆口生孩子進度 曝婚姻保鮮祕訣
坤達與柯佳嬿於2017年結婚，兩人私生活偏低調，鮮少公開放閃，柯佳嬿3月才爆出堅持不孕傳聞，當時她發聲澄清：「從沒說過這樣的話。」今（10）日坤達以形象大使身分出席運動品牌記者會，他也鬆口兩人生子進度；對於Melody離婚一事，他分享婚姻保鮮的祕訣「要有求生欲」；至於宥勝先前爆出性騷擾風波，坤達也表示：「在工作上我是覺得人與人就是互相的尊重。」
記者郭佩蓉/台北報導
坤達今日出席記者會，透露自己有時間就會去健身，主要追求自己的運動表現，全身都會練，沒有特別雕塑哪裡。現年41歲的他，體態絕佳，也因為保有腹肌，老婆柯佳嬿看到的時候還會驚呼：「怎麼還有腹肌？」讓他笑回：「這很意外嗎？」坤達接著分享婚姻保鮮祕訣，「節日、紀念日和生日，這個就是自己要注意」，自認是個有「求生欲」的老公，會怕老婆，不過兩人本身話就比較少，這陣子工作也很忙，「我覺得有時間還是要多多溝通」。
坤達也透露近期因為錄了實境節目，與小孩子相處還有很多要學習的地方，「因為我目前沒小孩，不知道小朋友會說什麼、做什麼，不像《玩很大》闖關，我自己可以掌握」，那麼是否會更害怕生小孩？坤達開玩笑表示：「這部分我保留！」更鬆口生子進度，「因為每個孩子個性不一樣，目前我的想法還是差不多，就順其自然」。雖然年過40歲，但因為平常有運動習慣，他對自己的身材打了75-80分的分數，「可能也是運動量蠻大，維持的不錯」，但還是有體力不支的時候，「可能最近印象深刻的是上次《木曜》運動會，最後一個項目是拔河，我結束後就躺在地上五分鐘，這輩子沒這麼累過」。
而坤達於2011年與宥勝曾在《真愛找麻煩》合作過，被問到宥勝先前捲入性騷擾風波一事有什麼看法，他也表示：「最近工作比較忙，沒有聯繫，我覺得這事件一直以來，每個人都是獨立個體，每個人都有發聲的權利跟自由，在工作上我是覺得人與人就是互相的尊重。」
※【NOWnews 今日新聞
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