本土登革熱雲林累計19例！縣府加開2快篩站 張麗善籲預防性清消
本土登革熱疫情延燒，雲林縣截至9日下午3時，累計確診已19例，縣長張麗善今（10）日出席虎尾鎮登革熱病媒蚊環境消毒活動，呼籲各鄉鎮進行預防性清消，避免疫情持續擴大，縣府也會持續快篩，並嚴格執行環境清潔稽查工作。
記者林莞茜／綜合報導
雲林縣衛生局指出，6月30日接獲確診個案通知，立即於7月1日啟動社區快篩站，總計7/1至7/8共篩檢380位民眾(含66名移工)，其中9位NS1陽性，已協助轉介至醫院就醫和治療。另，衛生局為能積極找出潛在病例，將於7月10至14日接續開設快篩站，請有疑似登革熱症狀且有登革熱流行區域活動史的鄉親應儘速主動前往接受篩檢。
快篩站開設時間地點為7/10(一)及7/11(二) 下午2:00～4:00於荷苞村活動中心；7/12(三)至7/14(五) 上午09:00～11:00於古坑鄉衛生所。
雲林縣長張麗善表示，化學防治是因應疫情的緊急手段，惟有從源頭清除孳生源，才能將病媒蚊趕盡殺孓。縣府已針對確診病例居家或活動地周圍半徑50公尺內住戶進行室內外噴消，另也針對高風險村里進行預防性噴藥，但經防疫人員社區全面巡檢仍發現積水容器及陽性孳生源，呼籲民眾做好環境管理，落實「巡、倒、清、刷」四字訣，避免成為登革熱溫床。