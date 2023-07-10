MP嘎嘎《音樂主理人》聯手金牌製作人子樸！成功晉級落下男兒淚
音樂實境選秀節目《MUSIC MAKER 音樂主理人》第二集經典華語流行歌曲改編下半場持續激烈廝殺，18強終於誕生。本週〈你那麼愛她〉、〈氣球〉、〈舊愛還是最美〉、〈博杯〉四組選手輪番上陣，要顛覆觀眾對經典的想像。其中，〈氣球〉組由前MP魔幻力量主唱嘎嘎潘俊佳及金牌製作人子樸合作，成果也讓歌曲原作許哲珮大讚：「有一種豁出去的感覺！」評審的肯定也讓他們在台上落下男兒淚，最後以滿分5分打敗JAS及Jocelyn，拿到晉級門票。
記者郭佩蓉/綜合報導
嘎嘎潘俊佳及創作過多首經典華語流行歌曲與廣告主題曲的子樸合作改編〈氣球〉，兩人對上中性帥氣的JAS及曾參賽過《聲林之王3》的Jocelyn。歌曲原作許哲珮自認，這首歌看似很好改編，似乎有各種可能，但曲跟和弦卻結合得很緊，其實很不好改。潘俊佳與子樸組在先前預告釋出表演片段就已吸引網友期待，完整表演在播出後更是大獲好評。他們將原本的柔和曲風改編成黑暗、充滿陽剛味的黑色氣球，讓許哲珮感動大讚：「感覺到你們生命奮力一搏，感受到有一種豁出去的感覺！」
在節目預熱階段就已經累積一批小鐵粉的「蝦皮女孩」翊庭，搭配有全能創作歌手之稱的JINBO，合作改編林隆璇的〈你那麼愛他〉，JINBO還特地復刻當年林隆璇在MV中的造型。他們除了將這首經典改編成新R&B版本，最後更加碼替林隆璇演出創作這首歌時的心境，種種小心機在表演前就先被陶晶瑩開玩笑宣判獲勝。
林隆璇也在節目上分享創作〈你那麼愛他〉時的趣事，這首歌的主旋律只花了他三分鐘就寫出，為了怕被製作部打槍，所以先亂套歌詞上去，想不到歌詞受到原唱李聖傑的喜愛，林隆璇誇張地說當初一直說服他換掉這組爛歌詞，沒想到李聖傑卻使出大絕招說，換歌詞他就不唱了，以此來抗衡林隆璇。被主持人陶晶瑩笑說：「你現在是變相的在DISS李聖傑嗎？他的sense只到很ㄎ一ㄤ的歌詞？」林隆璇笑著秒回：「大概就是這個意思！」對手喬琳及伊西把〈你那麼愛他〉改編成搖滾動感版，爆發力讓評審留下深刻印象，可惜在副歌高音沒有撐住，續航力稍嫌不足；而翊庭與JINBO特別的聲線加入有趣的表演獲得評審青睞，最後以喬琳及伊西以1分之差落敗，賽後伊西在接受訪問時一度落淚。