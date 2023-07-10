民進黨716全代會！還有7區域立委待提名 雞排妹成活棋有望選台中
民進黨主席暨總統參選人賴清德上周公布第五波「民主大聯盟」提名，716全代會在即，截至目前為止仍有7個艱困選區尚未完成提名，賴清德也在中執會提及，希望在全代會前完成提名，一起造勢。據了解，藝人雞排妹鄭家純為台中潭子人，成為民進黨活棋；另外界關注雙北選區，民進黨發言人張志豪參選新北永和呼聲高，台北中山、北松山包括民進黨性平部主任李晏榕、國際部主任謝佩芬都是討論的人選。
記者陳威叡／台北報導
民進黨全代會16日將在圓山飯店舉辦，按照時程推估，須在本周三中執會前完成提名，才有機會在全代會一同亮相造勢。至今尚未提名選區包括台北市第三選區、新北市第九選區、桃園市第六選區、台中市第三、第八選區、新竹縣第二選區與金門縣共7區。
台北市第三選區部分，外傳與無黨籍議員林亮君合作，而黨內議員陳怡君表態「願意為黨奔走努力走到斷腿」，此外包括民進黨性平部主任李晏榕、國際部主任謝佩芬都是討論的人選。新北市第九選區，則有積極表態參選的後溪里長莊銘淵，昔三連霸前議員羅文崇也被點名參選，而民進黨發言人張志豪在地呼聲高，仍有待高層拍板定案。
桃園市第六選區，民進黨盼依循上屆勝選模式，與無黨籍立委趙正宇合作；台中市第三選區，雞排妹為為台中潭子人，成為民進黨活棋，現任議員蕭隆澤或周永鴻皆為考量人選；台中市第八選區，民進黨青年部副主任謝子涵為東勢人且形象清新，深耕基層的議員謝志忠也被點名參戰。
新竹縣第二選區部分，去年曾參選新竹縣長的周江杰與前立委彭紹瑾都曾被討論；被視為「艱困中的艱困」金門縣，至今仍未傳出有適當人選。