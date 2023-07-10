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跟郭營隔空交火！國民黨再喊話：政黨輪替不能沒有郭台銘

▲ 郭辦今（10日）再指國民黨總統提名過程黑箱；國民黨喊話，總統提名作業公正公平。（圖／新頭殼）
▲ 郭辦今（10日）再指國民黨總統提名過程黑箱；國民黨喊話，總統提名作業公正公平。（圖／新頭殼）

Newtalk新聞

國民黨2024選情低迷，黨內期待鴻海創辦人郭台銘回歸藍營，但國民黨秘書長黃健庭日前透露，郭台銘曾答應若沒獲得黨內總統提名，願接受不分區提名，爭取擔任立法院長。因此與郭台銘辦公室隔空交火，郭辦今（10日）再指國民黨總統提名過程黑箱。國民黨下午則喊話，總統提名作業公正公平，政黨輪替不能沒有郭台銘。

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就黃健庭強烈主張，郭台銘有曾答應擔任立法院長的「Plan B」。郭台銘辦公室聲明，在今年3月12日雙方絕對沒有在檯面下，達成任何私相受授的協議，郭台銘身邊所有朋友，也都未曾聽說提及考慮進立法院。

郭辦更指，如今從黃健庭的言論看來，國民黨主席朱立倫當初是否將中常會給予的授權，當做一張空白支票？令外界在提名過程中產生了是否黑箱的聯想？沒有任何公平、公正、公開的遊戲規則，因而使社會大眾無法於事後對國民黨當時的提名機制進行檢驗。

郭辦表示，郭台銘始終情義相挺、真心付出，完全對國民黨高層秉持信任，不能理解為何今日黃健庭要從中加以挖掘、扭曲、抹黑、捏造等政治操作，成為打擊友軍的武器，對此，郭台銘深感心痛。在台灣選民政治智慧與判斷力高漲的現在，仍用這種老式政治思維，企圖以自說自話爭取選民的認同，不僅是看不起台灣選民的智慧，也是對國民黨的二度傷害。

國民黨下午則發出新聞稿回應，「本次總統提名作業公正、公平，亦充分讓當事人瞭解相關規則，絕無所謂黑箱，更經得起檢驗。」

國民黨表示，非常認同郭台銘「仍舊十分關心中華民國與國民黨的未來」的想法。要達成政黨輪替，國民黨不能沒有郭台銘；郭台銘要讓台灣安全、繁榮，也需要藍營集中力量，期盼大家共同努力，讓中華民國朝更好的方向前進。

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