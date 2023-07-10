沒有運動，卻全身痠痛？　醫列「４大跡象」恐是纖維肌痛症上身

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女性較常發生 3個月以上肌肉疼痛伴其他症狀出現高雄醫學大學附設中和紀念醫院神經部洪志憲醫師表示，在成年人中，約有2~6%的人罹患纖維肌痛症，並以女性為主，是神經科及疼痛科門診常見的疼痛疾患之一。其特徵是長達3個月以上的慢性廣泛性肌肉疼痛，並伴隨著疲勞、失眠和情緒低落，嚴重影響病人的生活品質，甚至導致失能。而由於痠痛的關係，病患的運動耐受性明顯會變差，甚至是一般的工作的勞力活動都受到影響。
運動痠痛與纖維肌痛症不同 兩者差異一次看洪志憲醫師進一步表示，纖維肌痛症的病理機轉目前仍然不清楚，但纖維肌痛症的痠痛和運動所造成痠痛很不一樣；運動後的痠痛頂多持續出現數天，但纖維肌痛症的痠痛會持續3個月以上，甚至長達數年。市售的消炎口服或外用藥雖然能緩解運動後的痠痛，但對纖維肌痛症卻沒有顯著效果。乳酸堆積常被認為是運動後肌肉痠痛的重要原因，而高醫和中研院的共同研究發現，纖維肌痛症病患血液中乳酸含量較常人更低，代表該病的痠痛病因和運動性痠痛大不相同，可能與病患體內不正常的氧化壓力增加有關，而非運動或是乳酸堆積造成。
無法根治僅有藥物控制 4大跡象快就醫洪志憲醫師提醒，除了慢性全身痠痛外，高達3到5成的纖維肌痛症患者也常有不寧腿症候群，肢體在處於靜止狀態時，會出現如痠、麻、漲、癢、痛等不適感，而症狀會因活動或按摩而改善。目前，對於纖維肌痛症和不寧腿的治療雖無法根治，但可藉由藥物作有效的控制並明顯改善病患生活品質。
洪志憲醫師建議以下對象可接受門診諮詢：
1.長達3個以上的慢性全身性肌肉痠痛。
2.近期無運動或體力勞動，但身體持續長期痠痛。
3.肌肉痠痛同時伴隨有長期疲勞，睡眠障礙，頭痛，或是情緒低落。
4.肌肉痠痛同時伴隨有不寧腿的現象。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58411
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