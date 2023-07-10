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台鐵全新R200柴電機車亮相　年底將正式投入營運

▲台鐵局全新R200柴電機車今（10）日下午14點於彰化扇形車庫正式亮相。（圖／台鐵局提供）
▲台鐵局全新R200柴電機車今（10）日下午14點於彰化扇形車庫正式亮相。（圖／台鐵局提供）

記者黃仁杰／台北報導

台鐵局全新R200柴電機車今（10）日下午14點於彰化扇形車庫正式亮相，交通部長王國材、總統府國策顧問翁金珠、立法院委員黃秀芳、陳秀寶、西班牙商務辦事處處長Eduardo Euba、歐洲在台商務協會政府關係代表李世偉、施泰德公司總裁Iñigo Parra、彰化縣政府參議陳金哲、彰化市長林世賢 、路政司長林福山、台鐵工會理事長陳世杰等貴賓均出席活動，共同見證R200正式投入台鐵，成為國家運輸「更強大的後盾」。

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R200新柴電機車為台鐵局首購歐系高性能車款，由瑞士施泰德鐵路公司（stadler SAU）產製，並與台鐵協力合作後續維保事宜，未來將陸續汰換台鐵超過使用年限的老舊機車頭，同時提升行車運轉安全及效能。

台鐵說明，R200整體設計考量熱帶和亞熱帶氣候，可承受100%濕度及攝氏45度高溫環境，使機車牽引效率「更穩定」；搭載出力高達2700馬力的5期環保引擎，配合尿素混合系統，空污及噪音的防護均達最高等級，動力「更有力」「更環保」；車上4G網路訊號機，可進行遠端傳輸，即時通報故障訊號，讓機務人員進行處理維修「更智慧」；此外R200還配有動力補助分配系統、前視都卜勒雷達測速儀、連結器觀察攝影機、駕駛室多重防護裝置，使行車運轉「更安全」。

R200於扇形車庫正式亮相的同時，台鐵集結跨世代12輛各種現役及退役經典柴電機車，共同迎接全新生力軍加入。見面會現場展示全新抵台的R201、R202的兩輛新機車外，更串聯百年古蹟扇形車庫與戶羽機關車園區，舉辦R200 welcome鐵道市集、新車寫生體驗，並與在地文史組織「旅庫‧彰化」合作推出軌跡走讀，整日精彩的活動吸引許多民眾參與，學生們透過寫生更加認識新車，鐵道迷們也可近距離觀察到歐系柴電機車的設計巧思與魅力。

R200將立即展開試運轉測試作業，預計於年底前投入營運，未來將擔任貨運、軍運和斷電區間緊急救援任務，為國人提供更好的鐵道運輸服務。

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