台鐵全新R200柴電機車亮相　年底將正式投入營運

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台鐵說明，R200整體設計考量熱帶和亞熱帶氣候，可承受100%濕度及攝氏45度高溫環境，使機車牽引效率「更穩定」；搭載出力高達2700馬力的5期環保引擎，配合尿素混合系統，空污及噪音的防護均達最高等級，動力「更有力」「更環保」；車上4G網路訊號機，可進行遠端傳輸，即時通報故障訊號，讓機務人員進行處理維修「更智慧」；此外R200還配有動力補助分配系統、前視都卜勒雷達測速儀、連結器觀察攝影機、駕駛室多重防護裝置，使行車運轉「更安全」。
R200於扇形車庫正式亮相的同時，台鐵集結跨世代12輛各種現役及退役經典柴電機車，共同迎接全新生力軍加入。見面會現場展示全新抵台的R201、R202的兩輛新機車外，更串聯百年古蹟扇形車庫與戶羽機關車園區，舉辦R200 welcome鐵道市集、新車寫生體驗，並與在地文史組織「旅庫‧彰化」合作推出軌跡走讀，整日精彩的活動吸引許多民眾參與，學生們透過寫生更加認識新車，鐵道迷們也可近距離觀察到歐系柴電機車的設計巧思與魅力。
R200將立即展開試運轉測試作業，預計於年底前投入營運，未來將擔任貨運、軍運和斷電區間緊急救援任務，為國人提供更好的鐵道運輸服務。