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瑪格羅比化身「經典古董芭比」　蓋兒加朵也來玩《芭比》首映

▲《芭比》首映會，瑪格羅比（左）化身「經典古董芭比」，搭「肯尼」萊恩葛斯林（右）扮情侶，「神力女超人」蓋兒加朵也一起出席。（圖／美聯社）
▲《芭比》首映會，瑪格羅比（左）化身「經典古董芭比」，搭「肯尼」萊恩葛斯林（右）扮情侶，「神力女超人」蓋兒加朵也一起出席。（圖／美聯社）

記者黃雅琪/綜合報導

由導演葛莉塔潔薇執導的真人版電影《Barbie芭比》，集結「小丑女」瑪格羅比、萊恩葛斯林主演芭比與肯尼；《Barbie芭比》首映會昨（9）日於洛杉磯舉行，瑪格羅比效仿古董芭比「Solo in the Spotlight」造型，穿著黑色禮服登場，神力女超人蓋兒加朵、邁克塞拉、伊莎蕾、艾美莉卡弗瑞娜和劉思慕等人也共同出席，現場星光熠熠。

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▲《芭比》首映會，瑪格羅比扮古董芭比「Solo in the Spotlight」造型登場。（圖／美聯社）
▲《芭比》首映會，瑪格羅比扮古董芭比「Solo in the Spotlight」造型登場。（圖／美聯社）
▲「神力女超人」蓋兒加朵也現身《芭比》首映會。（圖／美聯社）
▲「神力女超人」蓋兒加朵也現身《芭比》首映會。（圖／美聯社）
《Barbie芭比》首映會上，「芭比」瑪格羅比穿著一襲閃亮黑色禮服，高度還原古董芭比「Solo in the Spotlight」造型登場，手上還拿著一條粉色絲質手帕，整體造型與現場充滿粉紅色的場景設計呈現強烈對比；「肯尼」萊恩葛斯林則是相當符合電影人設，穿著全套粉紅色西裝現身；緊接著登場的還有艾美莉卡弗瑞娜、葛莉塔潔薇、伊莎蕾等人，首映會宛如一場夢幻粉紅色派對。

▲劉思慕在《Barbie芭比》中也飾演「肯尼」。（圖／美聯社）
▲劉思慕在《Barbie芭比》中也飾演「肯尼」。（圖／美聯社）
▲《Barbie芭比》洛杉磯首映會現場，宛如粉紅派對。（圖／美聯社）
▲《Barbie芭比》洛杉磯首映會現場，宛如粉紅派對。（圖／美聯社）
美國浪漫喜劇片《Barbie芭比》，主角們住在一個粉紅色的夢幻世界裡面，每天過著開派對與跳舞的日子，直到有一天，芭比（瑪格羅比飾演）發現她的腳跟突然貼地，變成扁平足，原本完美的世界開始出現不和諧，於是她決定與肯尼前往真實世界，尋找真相。《Barbie芭比》7月20日全台上映。

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