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王瞳砸百萬創業　承接艾成CEO頭銜：我不想要他為我擔心

▲王瞳砸百萬創業，承接艾成CEO頭銜。（圖／記者陳明中攝）
▲王瞳砸百萬創業，承接艾成CEO頭銜。（圖／記者陳明中攝）

記者羅凌筠/台北報導

王瞳晉升服裝品牌CEO，籌資7位數、耗時3年創立輕脂褲品牌，今（10）日出席產品上市發表會，有了CEO頭銜的王瞳，表示是為了要傳承艾成在艾叻沙餐廳擔任CEO的精神，找合夥人一起創業，「過程中艾成陪著我、給我意見，中間發生他走了，真的什麼事情都做不了，但是我不想要他為我擔心，選擇接受好好跟他道別。」

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▲前排左起郭雅茹、郭忠祐、方琦、楊淨宇、陳彥廷、尹昭德、馬國畢、潘柏希、後排左起陳瀠、顏曉筠、潘奕如、高欣欣、兵家綺、王瞳、梁佑南、胡嘉愛、江俊翰、紅毛力挺王瞳成立品牌。（圖／記者陳明中攝）
▲前排左起郭雅茹、郭忠祐、方琦、楊淨宇、陳彥廷、尹昭德、馬國畢、潘柏希、後排左起陳瀠、顏曉筠、潘奕如、高欣欣、兵家綺、王瞳、梁佑南、胡嘉愛、江俊翰、紅毛力挺王瞳成立品牌。（圖／記者陳明中攝）
王瞳談到去年8月發生艾成輕生的事件，她停擺8個月無法繼續研發下去，後來才轉念：「應該重新出發，不要原地踏步。」本月7日是兩人結婚紀念日，王瞳感動說：「那天農曆是520，他透過這個日子說『你愛我』，我收到了，我覺得很美好。」

▲王瞳今年結婚紀念日7月7日碰巧是農曆5月20日。（圖／記者陳明中攝）
▲王瞳今年結婚紀念日7月7日碰巧是農曆5月20日。（圖／記者陳明中攝）
王瞳下個月就喪夫滿1年，將與教會友人張芸京、潘奕如聚會追思，她透露去年10月起不須再靠藥物入睡，當然這一年來還是有崩潰的時候，「這一刻大叫，『蔡艾成，你怎麼讓我一個人在這邊想你』，下一刻深呼吸眼淚擦乾，繼續做該做的事情。」

王瞳5月嘗試想把婚紗照拿出來掛在房間，看到艾成的照片驚覺胸口發悶：「不行，不行。」又把照片藏起來，上個月終於敞開心懷，接受房間裡有婚紗照，走出喪夫之痛大概花了7個月，她說：「我感覺到自己越來越好，可以好好面對了，每一天都沒有白活，我有在進步。」

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