Super Wings「交通小鎮」降落義大 經典角色陪小朋友瘋玩
韓國人氣動畫Super Wings 其正版角色打造的「互動交通小鎮」遊樂園即日起降落義大Outlet。規劃有多尼洗車店、杰特加油站、互動中心、蒂蒂照相館等4個關卡任務，搭配動畫故事及8款角色造型電動車，打造最歡樂的親子互動休閒樂園。
記者陳美嘉／高雄報導
Super Wings以機器人環遊世界，使命必達為小朋友遞送包裹受到全球孩子喜愛。6.5米高的動畫主角巨型杰特現身C區1樓，秒成萌娃暑假必訪打卡朝聖地。即日起跟巨型杰特合照上傳facebook就享交通小鎮購單次票折50元、兩次票折100元優惠。
除了Super Wings外「互動交通小鎮」外，還有大孩子最愛的「奇幻島探索樂園」，提供彈跳床、攀岩場、高空攀爬、懸吊等數十種關卡，是訓練身體協調、克服障礙勇氣最好的場域。
小小孩最愛的「挖沙咪歡樂親子館」則有超大沙坑、電動車、充氣城堡、球池等放電設施，讓孩子們玩到不想回家。暑假期間館內設有5個網紅熱氣球造景，拍照打卡秒飛國外，重頭戲「義國風情」憑E卡當日消費累計滿3,000元還有機會抽到羅馬來回機票。
此外，義大遊樂世界暑假也推出「義大盛夏浪潮」活動， 9/2前學生憑證購票優惠599元， 7/31前搭乘「極限挑戰」可獲勇者證明，於指定貼文打卡再抽高雄萬豪酒店住宿券。媲美迪士尼的「援救卡拉蒂」水戰遊行更是全台唯一。