跨性別女性拿下「荷蘭小姐」后冠！下一步代表國家角逐環球小姐
荷蘭2023年舉辦的選美比賽結果出爐，冠軍由22歲的跨性別女性佳麗科勒（Rikkie Valerie Kollé）奪下，這也是第一位以跨性別女性身份獲此殊榮的「荷蘭小姐」。擁有荷蘭與摩鹿加群島原住民混血的她也宣布即將代表國家角逐環球小姐（Miss Universe）的殊榮。
國際中心楊智傑／綜合報導
綜合《NPR》報導，目前居住在荷蘭布雷達市的科勒指出，自己參加選美比賽的目的就是希望自己成為年輕女性和酷兒族群（LGBTQ+）的榜樣。她說，作為一個出櫃後並沒有受到支持的年輕人，她希望把那些痛苦的故事留在過去，而在獲頒后冠後她也興奮地表示「我做到了 ！沒錯，我是一名跨性別者，我想在這裡分享自己的故事，無論你身在世界何處，我都願意在你身邊，成為我小時候沒有的那個榜樣。」
這是荷蘭選美比賽歷史上首位跨性別荷蘭小姐，同時這也意味著她拿到了代表荷蘭參加在薩爾瓦多舉行的「環球小姐選美比賽」門票，有望再度創造歷史，成為第一個獲得此殊榮的跨性別女性。
環球小姐是一年一度的國際大型選美比賽，由環球小姐組織負責舉辦，至今歷史已有71年，該組織曾多次被易手，最知名的前老闆更包括美國前總統川普。去年該組織被泰國媒體大亨安·賈克拉朱塔蒂普 （Anne Jakrajutatip）以2000萬美元（約新台幣6.3億）收購。賈克拉朱塔蒂普本人也是一名完成跨性別手術的女商人，不僅是該組織有史以來首位女性的主辦方，其公司主要業務更經常推動製片及戲劇在泰國及海外發行。
賈克拉朱塔蒂普在收購環球小姐組織後表示，未來將繼續擴大環球小姐組織，並致力於將該組織打造成一個包容性平台，希望為下一代改造該品牌。她認為跨性別人士給外界的印象經常是光鮮亮麗，打扮得美美的，但事實上是他們從小到大都要面臨許多生理和心理上的挑戰。