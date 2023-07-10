葉倫訪中　向何立峰三鞠躬及部分話語引爭議

我是廣告 請繼續往下閱讀
葉倫於6至9日訪問中國，共在北京停留達3晚。據駐北京外媒觀察，與以往美國部長級官員的訪中行程相較，葉論這次訪問，屬於近年來少見的較長行程。
根據媒體報導，她先後出席了4場公開會見，分別與中國國務院總理李強、副總理何立峰、財政部長劉昆及中國人民銀行黨委書記兼副行長潘功勝等4名中方要員會晤或會談。與其他訪中的美國官員相較，行程安排相對寬裕。
由於以往對中言論相對溫和，葉倫被視為目前美國政府閣員中，居於少數的對中「鴿派」。而在訪中期間，不論會談還是記者會，葉倫的談話也大致符合這一預期。
不過，葉倫8日晚間在美國駐中大使館為她舉行的記者會上，說出的「我們相信，世界足夠大，足以讓我們兩國（美中）繁榮發展」一語，被認為落入了中方對美中關係定義的話術，也因此被中國媒體廣為報導。
中國國家主席習近平2012年2月擔任國家副主席訪美前，率先提出「寬廣的太平洋兩岸，有足夠空間容納中美兩個大國」一說；在他掌權後，此語即成為他向歷任美國總統表達的中美關係標準話語，並被中國外交系統廣為採用，成為標準調門。
此外，葉倫會見何立峰時，出人意料地向何立峰三鞠躬，則是她此行最引起爭議之處。從畫面中，葉倫此舉不但讓何立峰後退讓她鞠躬，她的助理還連忙上前攙扶，事後並受到部分美國輿論質疑及議論。
據美媒報導，紐約大學退休教授孔傑榮（Jerome Cohen）對此表示，「鞠躬並非被普遍接受的禮節之一」；布希政府白宮高階官員布雷克曼（Bradley Blakeman）則直言，美國官員「永遠、永遠、永遠」不會鞠躬，這種表現如同葉倫「被召喚」到何立峰的辦公室，「中國人最喜歡搞這一套」；一名前國務院官員則認為，「這不可能是標準流程」 。
除了上述4場公開會見，葉倫8日還在北京私下宴請數名中國年輕女性經濟界人士，包括經濟學人集團中國區總裁劉倩，科幻小說「北京折疊」作者、擁有北京清華大學經濟學博士學位的郝景芳等人，同桌者含葉倫在內共有10人。
然而，一些中國民眾卻對葉倫這場宴會大肆批評，其中包括「但凡去的，肯定默認是親美派」、「美國官方認證的反賊」、「現形了吧？潛伏得可深著呢」、「帶路黨不分男女呀」等具侮辱性的字眼。（編輯：邱國強/陳沛冰）1120710