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櫻空桃為了當歌手飛奔去東京！「投完履歷」結果變成SS級女優

▲櫻空桃原本想當歌手，卻誤打誤撞進入AV產業，還一演成名成為當今SS級女優。（圖／櫻空桃Twitter）
▲櫻空桃原本想當歌手，卻誤打誤撞進入AV產業，還一演成名成為當今SS級女優。（圖／櫻空桃Twitter）

記者陳雅蘭/綜合報導

日本SS級女優櫻空桃日前來台工作，出席記者會、拍畫報與受訪，她透露腰圍只有55公分（約17寸）「怎麼吃都不會胖」，體質令眾多女性稱羨。原本抱持歌手夢的櫻空桃，離開家鄉到東京打拚，卻誤打誤撞變成AV女優，而她也一演成名，導致工作行程多到體力吃不消，經過多年調整，終於找到工作與生活的平衡點。

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▲櫻空桃8月有望遇到幫助她事業的異性。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲櫻空桃日前來台工作。（圖／資料照）
櫻空桃17歲時離開家鄉秋田縣到東京打拚，在朋友鼓勵下投履歷成為寫真女星，她期間收到AV演出的邀請，櫻空桃憑著一股衝勁和氣勢接下挑戰，一出道就創下事業高峰，隔年更拿下「最優秀新人女優獎」，但當時的她卻無法適應女優的工作模式，難以排解工作上的壓力；在經過這些年的自我調整，現在的櫻空桃已經找到工作和生活的平衡點。

有著甜美嗓音的櫻空桃，歌喉其實不輸專業歌手，她還曾為自己的歌曲作詞。其實櫻空桃當年是為了成為歌手才到東京，卻誤打誤撞成為頂尖AV女優，現在的她即便工作忙碌，仍會抽空到KTV練唱，一唱就是兩、三小時，偶爾也會在直播上和粉絲分享練唱時的模樣。

櫻空桃因豐滿上圍，獲封「神之美胸」美譽，但她透露不會特別按摩、保養胸部，完全是天生麗質，「真的要說的話可能是運動吧」，不過櫻空桃說最近因為工作忙碌，比較沒時間踏入健身房。

她為JKF雜誌拍攝溫泉主題畫報，櫻空桃的完美身材曲線在水中若隱若現，她表示因為工作繁忙，幾乎沒有機會享受溫泉旅行，但很常到自家附近的大眾澡堂洗澡與泡澡，今年更想挑戰完成獨自一人的溫泉巡禮，明年的這個時候，應該就可以和粉絲分享自己喜愛的溫泉勝地。

櫻空桃日前為了宣傳8月舉辦的「TRE台北國際成人展」首次來台，品嚐台灣道地的小籠包以及麻辣火鍋，她開心表示小籠包非常好吃，腰圍僅55公分的她更自豪：「吃什麼都不會胖！」而最愛的食物則是拉麵。她即將二度來台，櫻空桃熱情對台灣粉絲說：「明明台灣和日本的距離這麼遙遠，但大家還是很喜歡、很重視我，總是溫暖的支持著我，真的很謝謝台灣粉絲！我有接收到大家的心意喔！」

「TRE台北國際成人展」將於8月4日至6日在新北工商展覽中心舉辦，門票可至KKTIX購買。更多櫻空桃的訪問可見7月號JKF雜誌。

▲櫻空桃在台拍攝美麗畫報。（圖／JKF）
▲櫻空桃在台拍攝美麗畫報。（圖／JKF）

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