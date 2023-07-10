櫻空桃為了當歌手飛奔去東京！「投完履歷」結果變成SS級女優

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有著甜美嗓音的櫻空桃，歌喉其實不輸專業歌手，她還曾為自己的歌曲作詞。其實櫻空桃當年是為了成為歌手才到東京，卻誤打誤撞成為頂尖AV女優，現在的她即便工作忙碌，仍會抽空到KTV練唱，一唱就是兩、三小時，偶爾也會在直播上和粉絲分享練唱時的模樣。
櫻空桃因豐滿上圍，獲封「神之美胸」美譽，但她透露不會特別按摩、保養胸部，完全是天生麗質，「真的要說的話可能是運動吧」，不過櫻空桃說最近因為工作忙碌，比較沒時間踏入健身房。
她為JKF雜誌拍攝溫泉主題畫報，櫻空桃的完美身材曲線在水中若隱若現，她表示因為工作繁忙，幾乎沒有機會享受溫泉旅行，但很常到自家附近的大眾澡堂洗澡與泡澡，今年更想挑戰完成獨自一人的溫泉巡禮，明年的這個時候，應該就可以和粉絲分享自己喜愛的溫泉勝地。
櫻空桃日前為了宣傳8月舉辦的「TRE台北國際成人展」首次來台，品嚐台灣道地的小籠包以及麻辣火鍋，她開心表示小籠包非常好吃，腰圍僅55公分的她更自豪：「吃什麼都不會胖！」而最愛的食物則是拉麵。她即將二度來台，櫻空桃熱情對台灣粉絲說：「明明台灣和日本的距離這麼遙遠，但大家還是很喜歡、很重視我，總是溫暖的支持著我，真的很謝謝台灣粉絲！我有接收到大家的心意喔！」
「TRE台北國際成人展」將於8月4日至6日在新北工商展覽中心舉辦，門票可至KKTIX購買。更多櫻空桃的訪問可見7月號JKF雜誌。