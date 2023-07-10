日本深度旅遊夯！桃園-高知包機7月載客率98%　縣知事：超出預期

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為秋冬航班續航簽訂合作備忘錄，高知縣知事濱田省司今再度訪台，表示高知縣過去僅嘗試過短期航班合作，長期且定期的包機合作可說是第一次。他受訪時親口透露，「以日本其他航線來說，載客率超過7成就算合格。看到『台北桃園-高知』竟有9成，對我來說已是超出預期」。由於高知機場過去多主要起降國內線航班，為迎接國際旅客，目前更預計將在2025年世界博覽會前，積極擴建航廈內包括入境檢查、檢疫櫃檯等海關設備。
知事濱田省司還分享，「由於高知縣地理條件的關係，通常來遊玩的旅客不太是順便造訪，而是必須特地前來」。因此當地人民對台灣前往的旅客也相當有親切感。這趟簽訂的秋冬航班續航合作，更能一探當地知名楓紅美景，包括走訪四萬十與仁淀川（安居溪谷、中津溪谷）、竹林寺、祖谷的蔓橋等楓彩之旅；在百年弘人市場與假日市集，大啖新鮮的稻香炙燒鰹魚、海鮮、牡蠣等，搭配招牌水果柚子與獨特高知燒酒。
冬季不只可體驗日本全國數量極少的氡溫泉「足摺溫泉」；還有知名傳統盛事「高知點燈祭」，擁有「日本三大夜城」美譽的高知城，在覆蓋靄靄白雪的城堡周圍燦爛點燈，並融入武士文化與傳統祭典的旅遊氛圍，是連日本人都會朝聖的知名活動。
目前包機搭台灣虎航直飛四國高知縣，為每週三、六出發，既然載客率之高，是否考慮擴增航班？燦星旅遊總經理殳蓁蓁認為，「對高知縣的旅遊規劃，希望能夠再精緻、深度化，以質感取勝、而非追求量化，才是長久經營之道」。並預告下半年至2024，還將計畫拓展更多藍海市場，為台灣旅客提供更多樣化的旅遊選擇。
而7月14日也將於世貿一館登場「2023 台北國際夏季旅展」，鎖定旅遊復甦熱潮延續至今年下半年，易飛網主打「楓旅遊」，分享日本賞楓最早9月底即可在北海道道東地區見紅楓；韓國釜山及首爾的秋楓，則分別約自10月初、10月中起染紅；而歐洲紅楓的最佳觀賞期約落在10月中至11月初。業者更透露，「今年初夏起，便有旅客著手規劃出國賞楓行程，目前相關商品已銷售約六成，預計於旅展期間將全數售罄」。