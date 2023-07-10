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日本深度旅遊夯！桃園-高知包機7月載客率98%　縣知事：超出預期

▲燦星旅遊獨家包機搭台灣虎航直飛四國高知縣，7月份載客率98%，高知縣知事濱田省司訪台透露「日本其他航線超過7成就算合格。『台北桃園-高知』達9成，對我來說已是超出預期」。（圖／燦星旅遊提供）
▲燦星旅遊獨家包機搭台灣虎航直飛四國高知縣，7月份載客率98%，高知縣知事濱田省司訪台透露「日本其他航線超過7成就算合格。『台北桃園-高知』達9成，對我來說已是超出預期」。（圖／燦星旅遊提供）

記者蕭涵云/綜合報導

台灣人出國首選日本，疫後旅遊趨勢更見國人對深度旅遊的嚮往。燦星旅遊獨家包機搭台灣虎航直飛四國高知縣，5月定期航班啟航後，載客率不斷攀升，總經理殳蓁蓁分享，「6月份已有9成多，7月份98%更是接近百分百」；今（10）日高知縣知事濱田省司訪台，為秋冬航班續航簽訂合作備忘錄，也親口透露「以日本其他航線來說，載客率超過7成就算合格。看到『台北桃園-高知』竟有9成，對我來說已是超出預期」。預料接下來秋冬賞楓與「高知點燈祭」將有可能更為搶手。

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根據日本觀光局最新數據統計，2023年1月至5月份，台灣旅日人數高達138萬1600人，顯見旅日熱潮仍持續升溫中。適逢暑假更提升海外旅行意願，燦星旅遊獨家包機搭台灣虎航直飛四國高知縣，5月復航後詢問度持續升溫，燦星旅遊總經理殳蓁蓁受訪時表示，「『台北桃園-高知』載客率6月份已有9成多；7月份98%更是接近百分百；目前8月份也衝到7成5」。

▲高知縣知事濱田省司再度訪台，開心透露台灣旅客成長超出預期。（圖／記者蕭涵云攝）
▲高知縣知事濱田省司再度訪台，開心透露台灣旅客成長超出預期。（圖／記者蕭涵云攝）
為秋冬航班續航簽訂合作備忘錄，高知縣知事濱田省司今再度訪台，表示高知縣過去僅嘗試過短期航班合作，長期且定期的包機合作可說是第一次。他受訪時親口透露，「以日本其他航線來說，載客率超過7成就算合格。看到『台北桃園-高知』竟有9成，對我來說已是超出預期」。由於高知機場過去多主要起降國內線航班，為迎接國際旅客，目前更預計將在2025年世界博覽會前，積極擴建航廈內包括入境檢查、檢疫櫃檯等海關設備。

▲高知縣安居溪谷可以欣賞楓紅之美。（圖／燦星旅遊提供）
▲高知縣安居溪谷可以欣賞楓紅之美。（圖／燦星旅遊提供）
知事濱田省司還分享，「由於高知縣地理條件的關係，通常來遊玩的旅客不太是順便造訪，而是必須特地前來」。因此當地人民對台灣前往的旅客也相當有親切感。這趟簽訂的秋冬航班續航合作，更能一探當地知名楓紅美景，包括走訪四萬十與仁淀川（安居溪谷、中津溪谷）、竹林寺、祖谷的蔓橋等楓彩之旅；在百年弘人市場與假日市集，大啖新鮮的稻香炙燒鰹魚、海鮮、牡蠣等，搭配招牌水果柚子與獨特高知燒酒。

▲知名傳統盛事「高知點燈祭」，讓高知城擁有「日本三大夜城」美譽。（圖／記者蕭涵云攝）
▲知名傳統盛事「高知點燈祭」，讓高知城擁有「日本三大夜城」美譽。（圖／記者蕭涵云攝）
冬季不只可體驗日本全國數量極少的氡溫泉「足摺溫泉」；還有知名傳統盛事「高知點燈祭」，擁有「日本三大夜城」美譽的高知城，在覆蓋靄靄白雪的城堡周圍燦爛點燈，並融入武士文化與傳統祭典的旅遊氛圍，是連日本人都會朝聖的知名活動。

▲左起：台灣虎航商務長許致遠、燦星旅遊總經理殳蓁蓁、及高知縣知事濱田省司，三方共同簽訂合作備忘錄，持續推進四國高知秋冬航班。（圖／記者蕭涵云攝）
▲左起：台灣虎航商務長許致遠、燦星旅遊總經理殳蓁蓁、及高知縣知事濱田省司，三方共同簽訂合作備忘錄，持續推進四國高知秋冬航班。（圖／記者蕭涵云攝）
目前包機搭台灣虎航直飛四國高知縣，為每週三、六出發，既然載客率之高，是否考慮擴增航班？燦星旅遊總經理殳蓁蓁認為，「對高知縣的旅遊規劃，希望能夠再精緻、深度化，以質感取勝、而非追求量化，才是長久經營之道」。並預告下半年至2024，還將計畫拓展更多藍海市場，為台灣旅客提供更多樣化的旅遊選擇。

▲日本深度旅遊夯！高知城秋冬楓彩之旅亮點多。（圖／燦星旅遊提供）
▲日本深度旅遊夯！高知城秋冬楓彩之旅亮點多。（圖／燦星旅遊提供）
而7月14日也將於世貿一館登場「2023 台北國際夏季旅展」，鎖定旅遊復甦熱潮延續至今年下半年，易飛網主打「楓旅遊」，分享日本賞楓最早9月底即可在北海道道東地區見紅楓；韓國釜山及首爾的秋楓，則分別約自10月初、10月中起染紅；而歐洲紅楓的最佳觀賞期約落在10月中至11月初。業者更透露，「今年初夏起，便有旅客著手規劃出國賞楓行程，目前相關商品已銷售約六成，預計於旅展期間將全數售罄」。

▲下半年旅遊熱潮將從賞楓開始，北海道道東地區能搭乘空中纜車，俯瞰岩壁上繽紛的紅葉景緻。（圖／易飛網提供）
▲下半年旅遊熱潮將從賞楓開始，北海道道東地區能搭乘空中纜車，俯瞰岩壁上繽紛的紅葉景緻。（圖／易飛網提供）

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