特企／台灣CTV連網電視高普及率　影音廣告成下一個主力戰場

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根據調查結果，使用寬頻家戶中高達92.7% 擁有CTV連網電視裝置，高度的普及率已經成為主流，其中51.9%是沒有訂閱有線電視服務，40.8%有訂閱有線電視服務。
使用CTV收視戶中6成是以觀看OTT內容為主 自主性及體驗感更高
有60.3% 受訪者收視習慣是在CTV連網電視上觀看OTT內容，主要年齡層落在25-44歲區間，男性比例高於女性。而在CTV連網電視觀看有線電視內容為主佔18.4%。因CTV連網電視的普及且收視體驗更佳，故OTT內容的觀看行為從個人手機螢幕轉向電視大螢幕。
閱聽大眾享受OTT的高品質 超過8成寬頻用戶採訂閱付費OTT
調查結果顯示，有80.4%願意為高品質的服務內容付費，每月月費以100-299元比例最高佔41%，而每月月費金額超過300元以上加總比例為45.2%。從報告中還可看到其中平均每個CTV連網電視用戶有訂閱2.4個付費OTT服務，意味著國人對於付費訂閱服務來獲取觀看優質影音內容的觀念顯見提升。
可接受用觀看廣告換取免費內容？近６成收視觀眾：願意！
本次調查結果中僅22%的受訪者不願意看到廣告，近６成的受訪者願意看到廣告換取免費內容。而可接受看廣告中近5成的受訪者希望看到的廣告類行為「高品質有內容的廣告」其次是「具有娛樂性互動性質的廣告」，似乎接受將廣告可視為影音內容或是資訊來觀賞。
品牌行銷及內容經營者準備好了嗎？
CTV連網電視的興起，已徹底轉變國人過往在傳統電視的收視行為，當CTV連網電視和行動裝置同樣可便利收看網路上的影音內容，而CTV連網電視提供更舒適的體驗，包含大尺寸螢幕、高畫質、立體聲等。除了在移動間等零碎時間外，長期觀看影音內容的需求從手機轉往CTV連網電視的勢態顯著。回歸大螢幕後，收視觀看可加入家庭成員形成客廳娛樂，這將會成為驅動家庭消費決策的重要場景。
在這些趨勢下，如何觸及這些高黏著度用戶的CTV廣告型態更為珍貴，不論是OTT服務已行之有年的獲利模式AVOD (Advertising Video on Demand)，或是新興的FAST商業模式(Free Ad-supported Streaming TV)，在CTV連網電視裝置中，注入了數位行銷的DNA，可發揮數據與創意互動的更多可能，開展大螢幕影音廣告的新商機。
互惠共好的時代來臨，作為民眾目光聚集之處即為主力戰場，掌握CTV連網電視流量就是抓住消費者眼球的致勝關鍵。