安倍晉三遺孀17日擬訪台！預計前往追思李登輝、見蔡英文賴清德
日媒《產經新聞》今（10）引述多位台日相關人士說法，指出日本已故首相安倍晉三遺孀安倍昭惠，受到台灣安倍晉三之友會等團體邀請，預計本月17日至20日將來台訪問。除了前往安倍晉三生前與之交好的已故前總統李登輝墓園祭拜外，也預計與總統蔡英文、副總統賴清德見面，與獲得安倍獎學金的日本留學生交流。
國際中心楊智傑／綜合報導
日媒《產經新聞》指出，安倍昭惠與72歲的日本參議員山谷繪里子等人將於17日下午抵達台北，當天傍晚會先和台灣安倍晉三之友會會長陳唐山見面，並與接受該協會提供的安倍獎學金的日本留學生進行交流；隔天則會出發前往全台唯一一座設有安倍晉三紀念銅像的宗教場所、位於高雄的紅毛港保安堂拜訪，並出席台南市美術館的「安倍晉三寫真展」。
同時，安倍昭惠也將在19日上午替安倍晉三完成其遺願，前往新北五指山國軍示範公墓的李登輝墓園進行追思。結束了「代替亡夫探望好友」參拜行程後，安倍昭惠預計下午前往總統府，與蔡英文、賴清德見面會談。
此番邀請安倍遺孀訪台的「台灣安倍晉三之友會」是2022年在台灣創立的民間團體，安倍晉三本人原本計畫在同年7月底計畫出席創立大會，但在7月8日時已不幸遇襲身亡。此前，與李登輝關係密切的安倍晉三，於2021年7月受訪時也曾表示，在情況允許下他希望能夠親赴李登輝墓園追思致意。
對於這次邀訪行程，台灣安倍晉三之友會會長陳唐山則表示，安倍前首相生前盡力推動台日關係，因此希望能讓昭惠小姐感受到台灣大眾對於前首相的感謝之意。