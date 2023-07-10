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安倍晉三遺孀17日擬訪台！預計前往追思李登輝、見蔡英文賴清德

▲日媒報導，安倍遺孀安倍昭惠預計在本月17日至20日來台訪問。圖為安倍昭惠在葬禮期間獻花。（圖／美聯社／達志影像）
▲日媒報導，安倍遺孀安倍昭惠預計在本月17日至20日來台訪問。圖為安倍昭惠在葬禮期間獻花。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

日媒《產經新聞》今（10）引述多位台日相關人士說法，指出日本已故首相安倍晉三遺孀安倍昭惠，受到台灣安倍晉三之友會等團體邀請，預計本月17日至20日將來台訪問。除了前往安倍晉三生前與之交好的已故前總統李登輝墓園祭拜外，也預計與總統蔡英文、副總統賴清德見面，與獲得安倍獎學金的日本留學生交流。

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日媒《產經新聞》指出，安倍昭惠與72歲的日本參議員山谷繪里子等人將於17日下午抵達台北，當天傍晚會先和台灣安倍晉三之友會會長陳唐山見面，並與接受該協會提供的安倍獎學金的日本留學生進行交流；隔天則會出發前往全台唯一一座設有安倍晉三紀念銅像的宗教場所、位於高雄的紅毛港保安堂拜訪，並出席台南市美術館的「安倍晉三寫真展」。

▲安倍昭惠親手將安倍晉三的骨灰交給日本首相岸田文雄。（圖／美聯社／達志影像）
▲圖為安倍遺孀安倍昭惠親手將安倍晉三的骨灰交給日本首相岸田文雄。（圖／美聯社／達志影像）
同時，安倍昭惠也將在19日上午替安倍晉三完成其遺願，前往新北五指山國軍示範公墓的李登輝墓園進行追思。結束了「代替亡夫探望好友」參拜行程後，安倍昭惠預計下午前往總統府，與蔡英文、賴清德見面會談。

此番邀請安倍遺孀訪台的「台灣安倍晉三之友會」是2022年在台灣創立的民間團體，安倍晉三本人原本計畫在同年7月底計畫出席創立大會，但在7月8日時已不幸遇襲身亡。此前，與李登輝關係密切的安倍晉三，於2021年7月受訪時也曾表示，在情況允許下他希望能夠親赴李登輝墓園追思致意。

對於這次邀訪行程，台灣安倍晉三之友會會長陳唐山則表示，安倍前首相生前盡力推動台日關係，因此希望能讓昭惠小姐感受到台灣大眾對於前首相的感謝之意。

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