未來少女專訪／緋紅魅影襲來！HUR利善臻、連穎喊：見證我們蛻變

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「緋紅魅影」中有幾位熟悉的面孔，包含利善榛、C.HOlly、連穎；裴頡、席子淇、巴倫月，其實都是《DD52》出道的女團《HUR》成員，擁有極其豐富的舞台經驗，談到其他3位新學妹的加入，隊長利善臻讚美她們都非常努力，雖然是在短時間內組成，但卻有種認識很久的感覺；學姐連穎也笑說，有點意外3位學妹的個性，「原以為她們來會很害羞，結果沒有耶！話比我們還多！」
其中，年齡最小、僅有15歲的成員香蘭，就被問到對學姐們的印象，她害羞表示：「她們很關心我，就是很照顧我，有時候還會送東西給我吃！」看似備受學姐們疼愛，結果卻被團員開玩笑爆料是隊上的愛哭鬼，「會幫她擦眼淚這樣啊！超愛哭的。」
至於隊上的開心果，C.Holly立刻被大家點名，席子淇更大讚，「我從來沒看過她不開心的時候。」而C.Holly也驕傲地說，「我什麼都沒有特別厲害，就是特別開心」，也從中找到自己的任務，在大家氣氛低迷、難過的時候跳出來，把開心傳染給大家。
混血女孩聯軍超酷 隊長利善榛壓力大
「緋紅魅影」不僅是平均身高最高的團體，同時還擁有台美、台英、台越混血兒，以及來自印尼、蒙古等多位國際化少女，陣容華麗又多元，這讓隊長利善臻興奮地說，「其實這樣的組合蠻酷的。」幸好大家英文能力都還不錯，在溝通上偶爾參雜一些比手畫腳，不過，卻也為她帶來些許壓力。
利善臻坦言，起初HUR只有6人，但現在變成9人，而且是9個來自不同個性的人，「當隊長最難的，應該是在協調吧！」她解釋，不是大家不和諧，而是要怎樣在團體中，讓大家在同個軌道上一起往前進。看似性感、酷帥的緋紅魅影，其實也可以走向甜美的風格。
其中來自印尼的林詩雅就當場被大家CUE如何示範甜美，結果反被大家吐槽；而性感代表裴頡、利善臻也馬上擺出性感咬唇的Pose，讓現場歡笑聲不斷。特別的是，看似外表冷酷的緋紅魅影，不僅沒有包袱，還會互相鬥嘴，顯現了9人之間的好感情。
走過巴黎時裝周 因為王心凌想圓idol夢
擁有174公分傲人身高的台美混血兒佟凱玲，曾參與米蘭、巴黎時裝周，模特兒經歷長達9年，不過，為何想從時尚圈轉戰演藝圈，參加《未來少女》，佟凱玲坦言，因為從小就學跳舞、喜歡音樂的關係，一直以來都對表演充滿熱忱，好不容易終於等到機會，就要好好把握，可以實現站上舞台表演的夢想。
目前是《WTO姐妹會》節目班底的Grace林詩雅則分享，她從小學就有著想要當idol、加入偶像女團的夢想，她害羞笑說，因為看到了王心凌，讓她好想要站到舞台上唱歌跳舞。幸運的是，從印尼來到台灣就讀大學的詩雅，在因緣際會下，順利得到可以在台灣發展的機會，有望一圓偶像夢。
HUR蛻變緋紅魅影 誓言帶大家全新感受
利善臻提到，她和HUR團員們想要做出不同於以往的風格，再加上能擁有《未來少女》這麼大的舞台，這機會相當難得，所以才會決定再次參賽，希望帶給大家全新，甚至更進化的感覺。連穎也在一旁補充，距離《DD52》已經是3年前的事情，「不管是在心態上，還是整體上，都跟3年前不一樣了，希望帶給大家全新的我們。」
過去參加過《大嘻哈時代》的C.Holly則分享，《未來少女》絕對比之前的節目更累，壓力更大，「因為它不是個人戰，而是大家，8個人陪妳一起並肩作戰的感覺。」她也相信，經過《未來少女》的磨練後，大家會對這段過程更加深刻，「不管幾年，大家相聚時聊到未來少女一定講不完，起碼會聊個3小時。」
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