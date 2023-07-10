自稱中立　索羅門與中國宣布共建戰略伙伴關係

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新華社報導，習近平今天下午在北京人民大會堂，會見正式訪問中國的蘇嘉瓦瑞，雙方並作上述宣布。
根據報導，習近平說，中國和太平洋島國都是開發中國家，應該在「南南合作」架構內加強互幫互助。而中國的太平洋島國政策秉持「四個充分尊重」。
習近平聲稱，這「四個充分尊重」，一是「充分尊重島國主權和獨立」，堅持大小國家一律平等；二是「充分尊重島國意願」，堅持共商、共建、共享、共贏；三是「充分尊重島國民族文化傳統」，堅持和而不同、美美與共；四是「充分尊重島國聯合自強」，支持島國落實「藍色太平洋2050戰略」，為建設一個和平、和諧、安全、包容、繁榮的藍色太平洋作出貢獻。
另據中新社報導，蘇嘉瓦瑞今天稍早在北京參加「全球共享發展行動論壇首屆高級別會議」時宣布，索羅門群島與中國將進行「互聯互通結構轉型投資」，將涉及（中國在索國）安裝161座通訊基地台，首次將索國分散在不同地理區域的人口統一和連接在一起。
蘇嘉瓦瑞7日在紀念索羅門群島脫離英國獨立45週年的演講中說，大國正競相拓展勢力。「我們希望保持中立，因為在國際上選邊站，或跟不符合我們利益的一方結盟，並不符合我們人民和國家的利益。我們的國家利益就是追求發展」。
蘇嘉瓦瑞2022年與中國簽訂安全協議後，使美國和澳洲等太平洋鄰國提高警覺，美國因此在6月與巴布亞紐幾內亞達成防務協議。同時，中國華為正在索國建設行動通訊網路，資金來自中國進出口銀行的6600萬美元貸款，這引起索羅門國會委員會對國家債務負擔的疑慮。（編輯：邱國強/陳鎧妤）1120710