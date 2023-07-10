稱柯文哲對北流有情感　陳智菡：租場被貼標籤感到難過

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台北市文化局長蔡詩萍回應，柯文哲說的被「蔣市府擋下」之類的政治語言，他完全不能理解，場地租借規章明訂不能借給政治活動，這規則就是在柯文哲任內制定。
陳智菡今天下午接受媒體訪問談及北流申請遭拒議題。媒體詢問，是否認為台北市政府的說法是「昔日柯市長打臉現在柯主席」。
陳智菡表示，柯文哲在台北市長任內完成北流、北藝兩個案子，對北流、北藝有很深的感情，因此希望在北流辦演場會；演唱會形式完全不涉及政治，這曾多次跟北流討論過，甚至送交企劃書，裡頭完全沒有政治相關意涵。
陳智菡表示，北流因堅持立場，加上陸續有議員關心此事，最後北流回覆是因為是政治人物，不管內容是什麼，一律沒有辦法租借。
陳智菡說，雖然能夠體諒，但柯文哲對北流、北藝有很深的感情，因此得知訊息時相當錯愕。
陳智菡提到，柯文哲在尚未卸任台北市長時，有次造訪北流跟同事告別，當時就曾跟董事長黃韻玲及北流同事討論，但當時沒有接收到「只要是政治人物都不能在北流辦活動」的訊息。
陳智菡表示，柯文哲認為連演唱會內容都還沒審核，只因為是政治人物就被貼標籤，心裡相當難過；當下反應如此激烈，主要是這個原因。
媒體詢問如何回應「太監說」以及是否願意道歉。陳智菡說，柯文哲沒有要針對任何人，但各界的批評，柯文哲會虛心檢討。（編輯：林興盟）1120710