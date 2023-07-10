強烈譴責《聯合報》！總統府駁斥不實：我國不會研發生物戰劑
針對《聯合報》連日以標題為「從反生物戰劑到秘密推動研發 民進黨盲目親美毀棄良知」等報導稱政府推動研製生物戰劑一事，總統府發言人林聿禪今(10)日表示，基於國際公約與人道精神，我國從來不會也沒有任何研製生物戰劑的計畫，報導中所謂「美方施壓」，以及總統府、國安會的「指示」等，全屬捏造不實。
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林聿禪表示，製造使用生物武器是國際社會禁止的違背人道行為，作為國際社會負責任一員，我國依循相關國際公約，不會發展、製造、儲存、取得或保有用於軍事用途之微生物製劑、其他生物製劑或毒素。
總統府指出，對於《聯合報》在未經查證下，逕自捏造美方施壓、府會指示等情節，不僅羞辱國軍，挑動兩岸矛盾，偽稱我國發展生物戰劑的嚴重指控，更衝擊我國與友盟關係及國際形象。對於這樣的不實操弄，總統府給予強烈譴責，並要求《聯合報》即為更正。
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